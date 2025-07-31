Dünya Altın Konseyi’nin yayımladığı son Altın Talebi Trendleri raporuna göre, 2025 yılının ikinci çeyreğinde küresel altın talebi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 1.248,8 tona ulaştı.

Bu artış önceki çeyreğe göre yüzde 6’lık bir yükselişe işaret etti.

İkinci çeyrekte, ticaret politikası, jeopolitik riskler ve daha geniş makroekonomik görünüme ilişkin artan yatırımcı endişesi nedeniyle altın fiyatları yeni zirvelere tırmanırken küresel altın talebinin değeri yıllık bazda yüzde 45 artarak 132 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

İkinci çeyrekte ortalama üç aylık altın fiyatı da bir önceki yıla göre yüzde 40 ve ilk çeyreğe göre yüzde 15 artışla 3 bin 280,35 dolara ulaşak rekor kırdı.

Fiziki yatırımda 2013'ten bu yana en güçlü ilk yarı

Altın destekli borsa yatırım fonları (ETF'ler), kurumsal ve yüksek net değere sahip yatırımcıların ilgisinin devam ettiğini yansıtarak üst üste ikinci çeyrekte de güçlü girişler gördü.

Külçe ve sikke talebi de ivme kazandı ve 2025'in ilk yarısı, 2013'ten bu yana fiziki yatırım için en güçlü ilk yarıya işaret etti.

Merkez bankaları ikinci çeyrekte 166,5 ton altın aldı

Merkez bankaları çeyrek boyunca küresel rezervlere 166,5 ton ekledi. Bu, önceki çeyreklere göre hafif bir yavaşlamaya işaret etse de, merkez bankası altın talebi, uzun vadeli satın alma eğilimleri bozulmadan, kritik bir destek unsuru olmaya devam ediyor.

Ancak mücevherat talebi, altın takılara yönelik artan tüketici harcamalarına rağmen hacimsel olarak zayıflamaya devam etti ve 2020 pandemi seviyelerine yakın seyretti. Bir önceki çeyreke göre yüzde 11 ve yıllık yüzde 14 azaldı. Bu ayrışma, yüksek fiyatların tüketim kalıpları üzerindeki etkisini vurguluyor.