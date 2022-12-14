Dünyanın en zengin insanı artık Elon Musk değil

Tesla hisselerinin değer kaybı sonrası piyasa değerinin 500 milyar doların altını görmesi sonrasında patronu Elon Musk'ın servetinde de gerileme yaşandı.

Bu gelişmenin ardından Musk'ın serveti 163,6 milyar euroya geriledi ve Musk Bloomberg milyarderler listesinde ikinci sıraya düştü. Musk'ın serveti bir günde 4 milyar dolar gerilerken, 2022 yılında toplam servet kaybı 106 milyar doları aştı.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Musk'ın gerilemesinin ardından bir süredir yakın takipteki Fransız lüks imparatorluğunun başındaki Bernard Arnault ilk sıraya yerleşti.

Arnault 170 milyar doları aşan servetiyle artık dünyanın en zengin kişisi. Küresel piyasaların para politikasında sıkılaşmanın etkisiyle sert dalgalanmalar yaşadığı yılda Arnault'nun serveti sadece 7 milyar dolar eridi.

Arnault, dünyanın en büyük lüks grubu Louis Vuitton ve şampanya markası Dom Perignon'dan Christian Dior'a kadar 75 markanın patronu konumunda.

Oğluna üst düzey pozisyon verdi

Daha önce 73 yaşındaki patron kısa süreliğine milyarderler listesinde ilk sıraya yerleşmiş ama Musk hemen unvanını geri almıştı. Fakat Tesla hisselerinde yaşanan gelişmenin ardından iki isim arasındaki servet farkının açıldığı görüldü.

Arnault, Elon Musk gibi milyarderlerin aksine göz önünde olan bir isim değil. Kendisi aynı zamanda Twitter gibi sosyal platformlarda da aktif olarak yer almıyor.

Arnault bu yıl gruptaki yönetimde değişiklikler gerçekleştiriyordu.

Bernard Arnault'un ikinci çocuğu Antoine, ailenin lüks şirketler grubu LVMH'deki hisselerinin çoğuna sahip olan holding şirketi Christian Dior SE'nin CEO’su oldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 45 yaşındaki Antoine Arnault, Christian Dior'un CEO'su ve Başkan Yardımcısı olarak 71 yaşındaki Sydney Toledano'nun yerini aldı.

Bu yılın başlarında Bernard Arnault, LVMH üzerinde uzun vadeli aile kontrolü sağlamak için holdingde bazı düzenlemeler yaptı. Bu düzenlemeler kapsamında şirket, CEO yaş sınırını kaldırarak 73 yaşındaki Arnault'nun 80 yaşına kadar yönetimde kalmasına izin verdi.

Arnault'un beş çocuğu LVMH'de veya onun markalarından birinde çalışıyor. Kızı Delphine, grubun en büyük markası Louis Vuitton'da ürünlerden sorumlu üst düzey bir yönetici konumunda. Kanadalı konser piyanisti Helene Mercier ile ikinci evliliğinden olan en küçük oğulları da işin içinde. Alexandre, yaklaşık iki yıldır Tiffany & Co.'da ürün ve iletişimden sorumlu. Frederic, İsviçreli saat üreticisi Tag Heuer'i yönetirken Jean, Louis Vuitton'da saat kategorisini geliştirmeye çalışıyor.