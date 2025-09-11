ECB faiz oranlarını sabit tuttu: Enflasyon ve büyüme beklentileri revize edildi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) merakla beklenen Eylül toplantısında faiz kararını açıkladı. Banka, mevduat faizini yüzde 2,00, refinansman faizini ise yüzde 2,15 seviyesinde sabit tuttu.

ECB, enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine yakın seyrettiğini belirtirken, Haziran ayında yapılan projeksiyonlara kıyasla büyük bir değişiklik olmadığını bildirdi.

Banka ayrıca, para politikası aktarımını korumak için gerekirse tüm araçlarını kullanmaya hazır olduğunun altını çizdi.

Tahvil portföyleri küçülüyor

Açıklamada, varlık alım programı (APP) ve pandemi acil durum alım programı (PEPP) portföylerinin, vadesi dolan tahvillerin yeniden yatırılmamasıyla birlikte ölçülü şekilde küçülmeye devam ettiği vurgulandı.

Enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize edildi

ECB’nin yeni projeksiyonlarına göre enflasyon beklentilerinde kısmi değişiklikler yapıldı:

* 2025 için enflasyon tahmini yüzde 2,1 (Haziran: yüzde 2,0)

* 2026 için enflasyon tahmini yüzde 1,7 (Haziran: yüzde 1,6)

* 2027 için enflasyon tahmini yüzde 1,9 (Haziran: yüzde 2,0)

Büyüme tahminleri karışık sinyal verdi

Ekonomik büyüme tarafında ise farklı yönlü revizyonlar dikkat çekti:

* 2025 büyüme tahmini yüzde 1,2’ye yükseldi (Haziran: yüzde 0,9)

* 2026 büyüme tahmini yüzde 1,0’a indi (Haziran: yüzde 1,1)

* 2027 büyüme tahmini yüzde 1,3 ile sabit kaldı.

“Belirsizlikler sürüyor”

ECB, faiz kararlarının gelecekteki enflasyon görünümü ve ekonomik riskler ışığında şekilleneceğini, herhangi bir ön taahhüt bulunmadığını hatırlattı.