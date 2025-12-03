Efsane Kasım’da rekor: Dakikada 532 ürün satıldı

Türkiye’de e-ticaretin en yoğun dönemlerinden biri olan kasım kampanyaları, bu yıl da güçlü bir performansla tamamlandı. Platform verilerine göre, Efsane Kasım süresince ziyaretçi trafiği tüm zamanların rekorunu kırarken, dakikada 532 ürün satıldı. Yılın en çok ilgi gören kategorileri ise cep telefonu, küçük ev aletleri ve bilgisayar oldu.

Hepsiburada, kampanya dönemine ilişkin hazırladığı kapsamlı “Z raporunu” paylaşarak sipariş hacminden kullanıcı davranışlarına, illere göre satış dağılımından teslimat performansına kadar birçok başlığı ortaya koydu.

Sipariş sayısı yıllık bazda yüzde 16 arttı

Kasım ayının en yoğun günü 11 Kasım olarak kaydedilirken, kullanıcıların en çok 21.00–23.00 saatleri arasında alışveriş yaptığı görüldü. Kampanya döneminde 300 binden fazla kullanıcı ilk kez alışveriş yaptı ve toplam sipariş sayısı geçen yıla göre yüzde 16 artış gösterdi. İşlemlerin yüzde 90’ı mobil uygulama üzerinden gerçekleştirildi.

Türkiye’nin alışveriş haritası

Kasım ayı boyunca sipariş dağılımında İstanbul, Ankara ve İzmir başı çekerken, bu şehirleri Bursa, Kocaeli ve Antalya izledi. En fazla satış yapılan iller arasında Kocaeli, Bursa ve Gaziantep öne çıktı. Satış hacmini en hızlı artıran iller ise Ardahan, Hakkari ve Osmaniye oldu.

İş ortaklarının payı yüzde 72’ye ulaştı

Platformda satış yapan işletmeler, kasım ayı toplam iş hacminin yüzde 72’sini oluşturdu. Ayrıca 2.500’ün üzerinde işletme ilk kez bu dönemde e-ticarete adım attı.

Kasım ayının alışveriş trendleri

Elektronik kategorisi kasım ayının en çok talep gören segmenti oldu. Cep telefonu, laptop, robot süpürge ve televizyon satışları zirveye yerleşti. Yatırım amaçlı ürünlerde ise 22 ayar altın bilezikler dikkat çekti.

Giyim kategorisinde sweatshirt ön plana çıkarken, sağlık ve güzellik tarafında sporcu besinleri en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı. Ev-yaşam kategorisinde yastık, züccaciyede düdüklü tencere, temel tüketimde ise tuvalet kâğıdı yüksek talep gördü.

En çok aranan ürünler:

iPhone 15, lego, termos, düdüklü tencere, kahve makinesi

En çok aranan markalar:

Apple, LEGO, Stanley, Fissler, Philips

Geçen yılın aynı dönemine göre en hızlı büyüyen kategoriler ise çocuk kitapları, robot süpürgeler, tabletler ve hava temizleyiciler oldu.