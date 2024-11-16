Eğitim Gücü-Sen Başkanı Özat: Eğitime ayrılan bütçe yapılması gereken yatırımların önünü tıkıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 bütçesi üzerine görüş bildiren Eğitim Gücü-Sen Genel Başkanı Özat: "Eğitime ayrılan bütçenin en az yüzde 6 seviyesine çıkarılması gerekmektedir. Bu kaynak, öğrenci başına harcamaları artırmanın yanı sıra, okul altyapısı, öğretim materyalleri ve dijitalleşme gibi alanlarda kullanılmalıdır" dedi ve ekledi.

“2025 yılı için açıklanan bütçe 1 trilyon 37 milyar lira olarak belirlenmiştir. Ancak, bu bütçenin büyük kısmı, devlet memurlarının maaş ödemeleri gibi rutin harcamalarla sınırlıdır ve eğitimde yapılması gereken yatırımların önünü tıkamaktadır” dedi.

Bütçe en az yüzde 6 seviyesine çıkarılmalı

Eğitime ayrılan bütçenin yüzde 63’ünün personel giderlerine, yüzde 1,93’ünün ise yatırım harcamalarına ayrıldığını kaydeden Özat, ”Bu oran, okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi, eğitim materyallerinin güncellenmesi ve öğretim teknolojilerinin modernize edilmesi gibi konulara yatırım yapılmadığını göstermektedir. Okulların maddi ihtiyaçları, personel eksiklikleri, donanım ve kırtasiye gereksinimleri karşılanamamaktadır. Aynı binada 5 okul bulunmasına rağmen yeni okullar yapılamamakta; idareciler, harcamalar için yetersiz bütçeler nedeniyle sıkıntı yaşamaktadır. Tüm bu yetersizlikler, eğitim sistemimizin kalitesini olumsuz etkilemektedir. Burada yapılması gerekenler bellidir. Eğitime ayrılan bütçenin en az yüzde 6 seviyesine çıkarılması gerekmektedir. Bu kaynak, öğrenci başına harcamaları artırmanın yanı sıra, okul altyapısı, öğretim materyalleri ve dijitalleşme gibi alanlarda kullanılmalıdır."

Eğitime yatırım geleceğe yatırım

"Okul altyapısındaki eşitsizliklerin giderilmesi, her öğrenciye kaliteli eğitim fırsatı sunulması için kırsal ve dezavantajlı bölgelere özel yatırımlar yapılmalıdır. Dijital eğitim altyapısının güçlendirilmesi, akıllı tahtaların, bilgisayarların ve internet erişiminin her okula sağlanması gerekmektedir. Ayrıca eğitim çalışanlarına yönelik dijital yeterlilik eğitimleri düzenlenmelidir." diyen Özat sözlerini, "Atama bekleyen eğitim çalışanları için acilen kadro açılmalı, mevcut eğitimcilerin maaşları ve çalışma koşulları iyileştirilmelidir. Bu, eğitimde kaliteyi artıracak ve personelin motivasyonunu yükseltecektir. Eğitime yapılan her yatırım, sadece öğrencilerin değil, tüm toplumun geleceğine yapılan bir yatırımdır” diyerek tamamladı.