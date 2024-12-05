Eğitim harcamalarının GSYH'tan aldığı pay son 10 yılda 2 puan geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına dair Türkiye'nin eğitim harcamaları istatistiklerimi açıkladı. Türkiye’de eğitim harcamaları 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 92,5 artarak 1 trilyon 130 milyar 844 milyon TL’ye ulaştı. En fazla artış, yüzde 109 ile ilkokul ve yüzde 107,2 ile okul öncesi eğitimde kaydedildi.

Harcamaların son 10 yıldaki GSYH payı geriledi

Türkiye'de eğitimin milli gelirden aldığı pay son 10 yılda 2 puan düşüş gösterirken, geçen yıl ılımlı da olsa artış kaydetti. Son 10 yıllık veriye bakıldığında eğitimin milli gelirden aldığı payın yıllar içinde 2 puan gerilediği görüldü.

Eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıladaki payı 2022’de yüzde 3,9 iken, 2023 yılında yüzde 4,3 oldu. Devletin eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı ise yüzde 3,6 olarak açıklandı.

2013 yılında Türkiye'de eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH)milli gelirden aldığı pay 2013'te yüzde 6,4 seviyesinde kaydedilmişti.

Yükseköğretim harcamaları önde

Devlet eğitim kurumları tarafından yapılan harcamaların yüzde 34,4’ü yükseköğretime, yüzde 21,4’ü ise ortaöğretime ayrıldı. Özel eğitim kurumlarında ise harcamaların yüzde 41,4’ü yükseköğretime, yüzde 32,2’si ortaöğretime yönlendirildi.

Devletin katkısı yüzde 83,5

2023 yılında eğitim harcamalarının yüzde 83,5’i devlet tarafından karşılandı. Hanehalklarının eğitim harcamalarındaki payı ise yüzde 7,9’da kaldı.

Öğrenci başına harcamalar arttı

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2022 yılında 25 bin 143 TL iken, 2023 yılında 49 bin 45 TL olarak gerçekleşti. En yüksek harcama 84 bin 759 TL ile yükseköğretimde yapıldı. Ortaöğretim ise yüzde 110,5 artışla en fazla artış gösteren eğitim düzeyi oldu.

Eğitim yatırımları sürüyor

Eğitim harcamalarındaki bu büyüme, Türkiye’nin eğitim kalitesini artırma hedefleri doğrultusunda önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Özel sektör yatırımlarıyla desteklenen bu artışın önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor.