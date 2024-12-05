EİB’den kasım ayında 1,66 milyar dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Türkiye geneli ihracatın yüzde 3,1 azalış gösterdiği kasım ayında yüzde 9’luk artışla 1 milyar 664 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylece EİB, ağustos ayından itibaren dört ay üst üste Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat artışı yakalamış oldu. 2024 yılı ocak-kasım döneminde yüzde 1,3’lük artışla toplam ihracatını 16 milyar 888 milyon dolara çıkaran EİB, son bir yıllık dönemde ise 18 milyar 469 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sanayi, tarım ve madencilikte öne çıkan performans

Kasım ayında EİB’nin ihracatına sanayi sektörleri yüzde 9’luk artışla 844 milyon dolar, tarım sektörleri yüzde 6’lık artışla 712 milyon dolar, madencilik sektörü ise yüzde 31’lik artışla 107,4 milyon dolarlık katkı sağladı. Özellikle madencilik sektörü, her ay yeni rekorlar kırarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, kasım ayında yüzde 6’lık artışla 203 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek EİB çatısı altında zirvedeki yerini korudu. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ise yüzde 92’lik artışla ihracatını 59,7 milyon dolara yükselterek en yüksek ihracat artış oranına ulaştı.

En fazla ihracat yapılan ülkeler

Kasım ayında EİB’nin en çok ihracat yaptığı ülke, 144,8 milyon dolarla ABD oldu. ABD’ye ihracat yüzde 29 artış gösterirken, Almanya 141 milyon dolarla ikinci, İtalya ise 89 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Jak Eskinazi'den açıklamalar

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Bölgesi’nin ihracat performansını değerlendirerek, "Sanayi, tarım ve madencilik sektörlerinde elde edilen bu artışlar sevindirici. 2024 yılına başlarken mevcudu koruma hedefimiz vardı; ancak 11 aylık performansımızla bunu aştık. Döviz kuru, enflasyonla uyumlu bir seviyede olsaydı, ihracatımız yüzde 10 artış hızına ulaşabilir ve 1,5 milyar dolarlık ek ihracat sağlayabilirdik. Türkiye'nin büyümesinde ihracatın kritik rolü göz ardı edilemez" dedi.