Ekim 18, 2024: Dolar bugün ne kadar oldu, Euro kaç liradan işlem görüyor?
Güncel döviz fiyatları ithalat ihracat yapan firmaları, yatırımcıları ve tasarruf sahiplerini doğrudan ilgilendiriyor. Bu nedenle dolar ve Euro kurundaki son durum günün her saatinde merak ediliyor. Vatandaşlar “Dolar bugün ne kadar oldu”, “Euro bugün kaç TL” gibi sorular sorarak arama motorları üzerinden dolar ve Euro fiyatlarını öğrenmek istiyor. İşte 18 Ekim 2024 Cuma günü güncel döviz kurları…
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Birikimini enflasyona karşı korumak isteyenler de sabah ilk olarak iş cep telefonları ya da bilgisiyarlarından döviz kurlarındaki son duruma bakıyor.
Vatandaşlar başta Google olmak üzere arama motorlarından “Dolar kaç TL oldu”, “Euro kaç TL oldu” gibi soruların yanıtlarını öğrenmeye çalışıyor.
Serbest piyasada 34,2230 liradan alınan dolar, 34,2250 liradan satılıyor. 37,1370 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 37,1390 lira olarak belirlendi.