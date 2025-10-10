EKK bu yıl 7. kez toplandı: Tek haneli enflasyon ve kalıcı refah artışı vurgusu!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bu yıl yedinci kez toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) kurulu toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.

Temel hedefler sıralandı

Toplantı sonrası yapılan açıklamada "Ekonomimizin önümüzdeki üç yılına yön verecek Orta Vadeli Program’ı (2026-2028) Eylül ayında kamuoyuyla paylaştık. Bu program, son iki yılda uyguladığımız politikaların devamı niteliğindedir. Temel hedeflerimiz; makroekonomik ve finansal istikrarı daha da güçlendirmek, mali disiplini korumak, enflasyonu tek haneye indirmek, üretkenliği ve rekabet gücünü artırmaktır. Böylece dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme tesis edilecek ve kalıcı refah artışı sağlanacaktır. Bu doğrultuda; para, maliye ve gelirler politikalarını eşgüdüm içinde hedef odaklı uygulamayı sürdüreceğiz. Ayrıca, yapısal reformları belirlenen takvim çerçevesinde hayata geçirerek ekonomik kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz" denildi.

Dünya ticaretindeki politika belirsizlikleri ve artan korumacı eğilimler küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği belirtilen açıklamada ülkemizin dünya mal ihracatındaki payının yüzde 1,07 seviyesine ulaştığı belirtildi.

"İhracatçılarımızı desteklemek ve finansmana erişimlerini kolaylaştırmak için önemli adımlar atıyoruz" denilen açıklamada bu kapsamda Türk Eximbank’ın sermayesinin artırıldığı, günlük reeskont kredi limitlerinin yükseltildiği, reeskont kredi faiz maliyetinin düşürüldüğü ve döviz cinsinden reeskont kredilerinin yeniden kullandırılmaya başlandığı kaydedildi.

Açıklamada "Önümüzdeki dönemde, özellikle yeşil ve dijital dönüşüm odaklı politikalar çerçevesinde finansman imkânlarının genişletilmesi ve destek mekanizmalarının daha etkin kullanımıyla ülkemizin küresel ticaretteki gücünü daha da artırmayı hedefliyoruz" denildi.

İşsizlik oranının 28 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiği ve bu olumlu görünümü işgücü piyasasının geneline yaymak, işgücüne katılımı artırmak ve beceri uyumunu güçlendirmek amacıyla yapısal reform adımlarının kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilirken "Bu kapsamda, genç nüfusun yetkinliklerini geliştirmeye yönelik başta mesleki eğitim olmak üzere eğitim sisteminin kalitesini ve işgücüyle uyumunu güçlendirecek politikalara devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Toplantıda ele alınan temel hususlar şöyle sıralandı:

- Potansiyel işgücünün ekonomiye aktif katılımını teşvik etmeye, eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmeye ve nitelikli istihdamı artırmaya yönelik mesleki eğitim çalışmaları ve ilave öneriler görüşülmüştür.

- Yeni nesil çalışma modellerine ilişkin sosyal taraflarla diyalog çerçevesinde yürütülen mevzuat hazırlıklarında gelinen aşama ele alınmıştır.

- İhracattaki son dönem gelişmeleri ve Türk Eximbank’ın ihracat destekleri değerlendirilmiştir.

"Türkiye Yüzyılı’nda daha güçlü bir Türkiye için teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek üretime daha fazla odaklanmamız kaçınılmazdır" ifadelerine yer verilen açıklamada ülkenin küresel ticaretten daha fazla pay almasını sağlayacak politikaların uygulanmaya devam edeceği vurgulandı.

Ayrıca, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışı için verimlilik artışı sağlayacak ve istihdamın niteliğini artıracak kapsamlı yapısal politikaların hayata geçirilmeye devam edeceği kaydedildi.