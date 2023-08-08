Ekonomi ve İstişare Toplantısı başladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenen "2023 Yılı 2. Yarıyıl Ekonomi ve İstişare Toplantısı" bakanlar ve sektör temsilcilerinin katılımıyla başladı.
Toplantıda Yılmaz'ın yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi Bakanı Fatih Kacır ve Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı da yer alıyor.
Toplantıya sektör çatı örgütlerinden TOBB, DEİK, TİM, TESK, MÜSİAD, TÜSİAD, ASKON, TÜRSAB, TÜMSİAD, TMB, UND, İTO, İSO, ATO, ASO, MESİAD, İGİAD, TAMPF, BMD, PERDER, GPD, TÜRES, KUMOVA, KONUTDER ve E-ticaret platformları da katılım sağlıyor.