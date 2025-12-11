Ekonomistler, Merkez'in faiz indirimini yorumladı

Yılın son faiz kararını açıklayan Merke Bankası, politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38 seviyesine çekti. TCMB, gecelik vadede borç verme faiz oranını da yüzde 42,5’ten yüzde 41’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını da yüzde 38’den yüzde 36,5’e indirdi.

Merkez'in 150 baz puanlık indirimini değerlendiren ekonomistlerden ise farklı görüşler geldi.

"Büyümedeki yavaşlamaya güveniyorlar"



Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp karar metni ve son dönemdeki para politikası iletişimini değerlendirdi. Demiralp, Türkiye ile ABD Merkez Bankası (Fed) arasındaki para politikası döngülerinin son dönemde dikkat çekici biçimde örtüştüğünü belirterek, her iki bankanın da faiz indirimleri yaparken aynı zamanda “şahin” tonda mesajlar verdiğine dikkat çekti.

Demiralp, TCMB’nin karar metnine eklediği yeni paragrafta da benzer bir yaklaşım gördüğünü belirterek şunları söyledi:

Bir taraftan büyümenin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğinden bahsediyorlar, diğer taraftan enflasyon beklentilerinin hâlâ risk oluşturduğunu vurguluyorlar. Ancak buna rağmen, dördüncü çeyrekte büyümenin yavaşladığı ve dezenflasyon eğiliminin sürdüğü mesajı eşliğinde faiz indirimine gidiliyor. Çünkü büyümedeki yavaşlamaya güveniyorlar. Ek olarak, “real faiz zaten çok yüksek olduğu için bunu biraz daha normal seviyelere çektik” demek istediklerini düşünüyorum.

Asıl test bence şu olacak: Başkan Karahan’ın oldukça bilgilendirici bulduğum o röportajında söylediği gibi, yaptığımız faiz indirimlerinin başarılı olabilmesi için enflasyonla paralel olması ve piyasa faizlerinin de aynı yönde hareket etmesi gerekiyor. Şimdi bakacağız; eğer piyasa faizleri Merkez Bankası’nın faiz indiriminden sonra aşağı gelmeye devam ederse, bu bence en büyük başarı testi olur. Böyle bir durumda, beklentilerin de Merkez Bankası’nın söylemini benimsediği anlaşılır.

"En fazla 100 baz puan indirim yapması gerekiyor"

Merkez Bankası eski Başekonomisti ve akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara, faiz kararı öncesi yaptığı paylaşıma işaret ederek 'Tam isabet' notunu düştü.

Prof. Dr. Kara, paylaşımında "KKM dahil net rezervler 26 ayda 250 milyar dolar iyileşti. Bana göre bugün Merkez Bankası'nın en fazla 100 baz puan indirim yapması gerekiyor, ama bu tabloya güvenerek 150 yapacağını tahmin ediyorum" demişti.

"Üreticinin ihtiyacı güven ve öngörülebilirlik"

Prof. Dr. Kara, sanayici ve ihracatçıların sıkıntılarına dikkat çekmesinin de yüksek faiz indirim taraftarı olduğu anlamına gelmediğini belirterek, "Üreticinin ihtiyacı yapay şekilde indirilen faizler değil, öncelikle güven ve öngörülebilirliğin artırılarak yüklü faiz indirimi için uygun koşulların oluşturulmasıdır" dedi.



"Temkinli olduğunu gösterebilirdi"

Ekonomist Uğur Gürses ise paylaşımında, PPK metnine işaret ederek, "Beklentilerin ve fiyatlama davranışının risk unsuru olmaya devam ettiğini not etmiş. İndirimde daha cimri davranarak yüzde 16'ya giderken temkinli olduğunu gösterebilirdi. Muhtemelen "yerimiz var" diye düşünülmüş olmalı..." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası politika faizini 1.5 puan indirerek yüzde 38'e getirdi.

Beklentilerin ve fiyatlama davranışının risk unsuru olmaya devam ettiğini not etmiş.

"TCMB enflasyon hedeflerini rafa kaldırdı"

Akademisyen ve iktisatçı Prof. Dr. Yakup Küçükkale'ye göre de indirim piyasa beklentilerine uygun gelse de enflasyon hedefleri için uygun değil. Prof. Dr. Küçükkale TCMB'nin enflasyon hedeflerini rafa kaldırdığını savunarak "Bu saatten sonrası çıktıyı artırma, piyasaları canlandırma politikaları..." dedi.

"1.5 puanlık indirim enflasyon yaratmaz"

Ekonomist İris Cibre de 150 baz puanlık indirimin 2026'da yüzde 16 enflasyon hedefi ile örtüşmediğini "hedefin yanlış yerde" olduğunu savundu. Bu durumun kredibilite açığı yarattığını belirten Cibre, "Bu indirimin ne ekstra döviz talebi ne de enflasyon yaratma ihtimali yok, bu yüzden nas falan gibi muhabbetlere girenleri rica ediyorum önemsemeyin Reel faiz yukarıda tutulurken, kredi kısıtları söz konusu iken, 1.5 puanlık indirim enflasyon yaratmaz" ifadelerini kullandı.