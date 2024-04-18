Ekonomistlerin Fed tahmini

Fed Başkanı Jerome Powell'in son yaptığı konuşma yakın zamanda faiz indirimi olmayacağı ihtimalini güçlendirirken Fed’in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı sorusu piyasanın en temel konusu haline geldi.

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi “Benim düşünceme göre, iki, muhtemelen üç ay üst üste yüzde 2 hedefiyle tutarlı enflasyon rakamlarına ihtiyaçları var. Eğer seviye burasıysa oraya en erken Eylül ayında varabilirler. Bundan önce faiz indirimi öngörmüyorum” dedi.

BloombergHT'de yer alan habere göre, "Şu anda temel senaryomdan biri Eylül'de, diğeri Aralık'ta. Ancak Kasım ayında da bir faiz indirimi olası" diyen Zandi, başkanlık seçiminin etkisinde kalmamakta ısrar eden Fed yetkilileri için başkanlık seçimlerinin etkili olabileceğini düşünüyor.

BofA'da 2025 tahmini

Bank of America ekonomistleri, Fed'in en erken Mart 2025'e kadar faiz indirimi yapmayacağı yönünde gerçek bir risk bulunduğu görüşünde. Ancak bankanın ekonomistleri şimdilik bu yılki tek indirim için Aralık ayı tahminini sürdürdüklerini ifade ettiler.

BofA ekonomisti Stephen Juneau bir notunda, "Yetkililerin Haziran ve hatta Eylül ayında indirim döngüsüne başlama konusunda kendilerini rahat hissetmeyeceklerini düşünüyoruz. Kısacası verilere bağımlı bir Fed gerçeği bu. Enflasyon verilerinin yıla başlarken beklentileri aşmasıyla birlikte, özellikle güçlü faaliyet verileri göz önüne alındığında Fed'in herhangi bir acil faiz indirimi konusunda geri adım atması pek de şaşırtıcı değil. Elbette, enflasyon verilerinin önümüzdeki birkaç ayda daha da düşeceğine ve merkez bankasına rahatlama alanı sağlayacağına dair hâlâ umut var” dedi.

Haziran ve Temmuz beklentisine devam

Citigroup, Fed'in hâlâ Haziran veya Temmuz aylarında gevşemeye başlamasını ve bu yıl birkaç kez faiz indirimi yapmasını bekliyor. Citi ekonomisti Andrew Hollenhorst, Powell ve Fed yetkililerinin önümüzdeki aylardaki enflasyon verileri karşısında "hoş bir sürpriz yaşayacaklarını" yazdı ve Fed'in "yıllık bazda daha yavaş olan çekirdek enflasyon veya herhangi bir zayıflık belirtisi üzerine faiz oranlarını düşürmeye hazır olduğunu" ekledi.

Goldman Sachs Başekonomisti Jan Hatzius, politika gevşemesini beklediği ayı ötelediğini, ancak "daha geniş enflasyonla mücadele söyleminin bozulmadan kalması nedeniyle" haziran ayından temmuz ayına kadar ertelediğini yazdı.