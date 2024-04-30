ALTINDA NE OLUR: Ekonomist Tunç Şatıroğlu'ndan gram altın tahmini ve altın yatırımcısına uyarı

Altın 2024'ün ilk çeyreğinde rekor üstüne rekor kırıyor. Milyonlar yılın geri kalanında altın fiyatlarının nasıl seyredeceği sorusunun yanıtını arıyor.

Son dönemde yükseliş trendine giren altın piyasasına dair değerlendirmelerde bulunan ekonomist Tunç Şatıroğlu, altın fiyatlarının yükselmesinin arkasındaki sebepleri FED'in faiz indirimi, jeopolitik riskler ve Çin Merkez Bankası'nın altın talebi olarak sıraladı.

Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada Şatıroğlu, kısa vadede altın fiyatlarının yatay seyredebileceğini vurgulayarak, uzun vadede ise yükseliş trendinin devam edeceğini kaydetti.

Gram altın 3 bin TL'ye çıkabilir

Ons altında hedef fiyatın 2450-2500 dolar aralığı olduğunu vurgulayan ekonomist Tunç Şatıroğlu, gram altın fiyatının ise 3 bin liraya kadar yükselebileceğini belirtti.

Altın yatırımının uzun vadeli bir yatırım olduğunu ve sabırlı olunması gerektiğini ifade eden Şatıroğlu, altın alırken bilindik kuyumculardan veya bankalardan alınmasını tavsiye etti.