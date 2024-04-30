ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (30 Nisan 2024)

Güncel ons altın değeri 2 bin 329 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 429 TL'den alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 30 Nisan altın fiyatları...

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 435 liradan yaparken; 30 Nisan Salı günü 2 bin 429 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 981 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 972 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.429,18

Satış: 2.429,56

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.329,73

Satış: 2.330,18

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.886,68

Satış: 3.972,34

Cumhuriyet altını ne kadar?

Alış: 15.546,74

Satış: 15.840,76

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.749,08

Satış: 7.944,67

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.546,74

Satış: 15.840,76

Ata altın fiyatı

Alış: 16.117,25

Satış: 16.544,67

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.304,14

Satış: 1.739,59

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.214,73

Satış: 2.367,48