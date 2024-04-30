ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (30 Nisan 2024)
Altın fiyatları düşüşünü haftanın ikinci işlem gününde de sürdürüyor. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika hareketlerden etkilenen altın fiyatlarında düşüş devam ediyor.
Güncel ons altın değeri 2 bin 329 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 429 TL'den alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 30 Nisan altın fiyatları...
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 435 liradan yaparken; 30 Nisan Salı günü 2 bin 429 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 981 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 972 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.429,18
Satış: 2.429,56
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.329,73
Satış: 2.330,18
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.886,68
Satış: 3.972,34
Cumhuriyet altını ne kadar?
Alış: 15.546,74
Satış: 15.840,76
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.749,08
Satış: 7.944,67
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.546,74
Satış: 15.840,76
Ata altın fiyatı
Alış: 16.117,25
Satış: 16.544,67
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.304,14
Satış: 1.739,59
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.214,73
Satış: 2.367,48