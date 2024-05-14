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ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (14 Mayıs 2024)

Güncel ons altın değeri 2 bin 341 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 430 TL'den alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 14 Mayıs altın fiyatları...

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Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 424 liradan yaparken; 14 Mayıs Salı günü sabah saatleri itibarıyla 2 bin 431 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 964 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 975 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.431,07

Satış: 2.431,41

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.340,56

Satış: 2.340,90

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.889,70

Satış: 3.975,35

Cumhuriyet altını ne kadar?

Alış: 15.558,82

Satış: 15.852,77

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.755,10

Satış: 7.950,70

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.558,82

Satış: 15.852,77

Ata altın fiyatı

Alış: 16.186,74

Satış: 16.595,23

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.312,46

Satış: 1.733,43

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.228,26

Satış: 2.358,47

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