ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (14 Mayıs 2024)
Güncel ons altın değeri 2 bin 341 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 430 TL'den alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 14 Mayıs altın fiyatları...
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 424 liradan yaparken; 14 Mayıs Salı günü sabah saatleri itibarıyla 2 bin 431 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 964 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 975 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.431,07
Satış: 2.431,41
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.340,56
Satış: 2.340,90
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.889,70
Satış: 3.975,35
Cumhuriyet altını ne kadar?
Alış: 15.558,82
Satış: 15.852,77
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.755,10
Satış: 7.950,70
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.558,82
Satış: 15.852,77
Ata altın fiyatı
Alış: 16.186,74
Satış: 16.595,23
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.312,46
Satış: 1.733,43
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.228,26
Satış: 2.358,47