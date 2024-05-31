Ekonomistlerin mayısta enflasyon beklentisi yıllık yüzde 74,89; aylık yüzde 3,04

Bu yılın başından itibaren yüksek faiz politiksası devam ederken, hükümet enflasyondaki gerilemenin yaz aylarından itibaren başlamasını öngörüyor. Ancak haziran ayının ilk haftasında açıklanacak mayıs enflasyonunun ise zirveyi görmesi bekleniyor.

Hükümetin enflasyon beklentisi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayısta baz etkisi nedeniyle enflasyonun zirve yapacağını, ancak sonraki aylarda çok hızlı bir şekilde ineceğini öngördüklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yılın ikinci yarısında enflasyonda belirgin düşüşler görüleceğini kaydetti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu ayın başında, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36'dan yüzde 38'e çıkardıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı'nın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Haziran Pazartesi günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi bugün duyuruldu. Ankete 15 ekonomist katıldı.

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne?

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,85, en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun yüzde 74,89'a çıkacağı öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi mayısta 43,95 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 3,18 artış kaydetmişti.