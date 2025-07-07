Elektrikli araç krizinde son adım! Çin-AB tarifeleri için çözüm kapıda

Çin ve Avrupa Birliği (AB), Çin menşeli elektrikli araçlara (EV) uygulanan yüksek gümrük vergileri konusundaki anlaşmazlığı sona erdirmeye yaklaştı. Çin devlet medyasına göre, taraflar arasındaki teknik müzakereler büyük ölçüde tamamlandı. Sürecin bundan sonraki aşamasının ise AB tarafının vereceği siyasi kararlara bağlı olduğu belirtildi.

Devlete bağlı bir sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmelerde yalnızca "son adımın" kaldığı ifade edildi. Çin'in resmi haber ajansı Xinhua ise AB'nin Çin’den gelen elektrikli araç ihracatının Avrupa pazarını baskılayacağı yönündeki endişelerini "abartılı" bulduğunu aktardı.

Anlaşmazlık, Avrupa Birliği'nin Çinli üreticilerin devlet sübvansiyonları sayesinde düşük maliyetlerle üretim yaptığı ve bu yolla haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle Çin menşeli elektrikli araçlara yüzde 45,3’e varan ek gümrük vergileri getirmesiyle başlamıştı.

Taraflar, Nisan ayında başlayan görüşmelerde, Çin’den gelen elektrikli araçların belirli bir asgari fiyatın altında satılmaması koşuluyla gümrük vergisinden muaf tutulmasına yönelik bir “fiyat taahhüdü” mekanizması üzerinde çalışmaya başlamıştı.

Müzakerelerde kaydedilen ilerlemenin, bu ayın sonunda düzenlenmesi planlanan ve ticaretin ana gündem maddesi olacağı AB-Çin zirvesi öncesinde duyurulabileceği belirtiliyor.

Pekin, olası bir anlaşmanın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uygun olması gerektiğini savunurken, Avrupa Birliği’ni korumacılık ile suçlamaya devam ediyor. Brüksel ise Çin’in ticaret uygulamalarını yakından izlemeyi sürdürüyor.