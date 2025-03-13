Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

Yaklaşık 16 milyon emekliye ödenen 3 bin liralık emekli bayram ikramiyesinin 4 bin lira olmasını öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

2 Mart 2024'te 3 bin liraya çıkarılan bayram ikramiyeleri, teklifin yasalaşmasının ardından Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 4 bin lira olarak ödenecek.

Tarih belli oldu

Emekli bayram ikramiyelerinin, kanun teklifinin resmi gazetede yayımlanmasının ardından 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

Kimler bayram ikramiyesi alacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı alanlar ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecek.