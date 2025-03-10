Emekli bayram ikramiyesine kilitlendi: Zam ne kadar olacak, ne zaman yatacak? İşte olası rakamlar!

Ramazan ayının 1 Mart’ta başlamasıyla birlikte milyonlarca emekli, 2025 yılı bayram ikramiyelerinin miktarını merak ediyor. Geçen yıl yüzde 50 artırılarak 3.000 TL’ye yükseltilen ikramiyelerle ilgili olası zam senaryoları gündemdeki yerini koruyor.

Kabine bugün toplanıyor: Açıklama gelecek mi?

Şu ana kadar emekli bayram ikramiyesine ilişkin resmi bir karar duyurulmadı. Bugün Beştepe'de toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde masaya yatırılması bekleniyor. Kararın, Ramazan ayının son haftasına kadar netleşmesi bekleniyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak ve ödemeler ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

İkramiyeler hangi tarihte hesaplara yatacak?

2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da başlayacak. Önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, ikramiyelerin bayramdan yaklaşık bir hafta önce hesaplara yatırıldığı görülüyor. Bu doğrultuda, Ramazan Bayramı için ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında yapılması öngörülüyor.

İkramiye tutarı ne kadar olabilir?

Bu yıl SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 15,75’lik zam oranı dikkate alınırsa, bayram ikramiyesinin 3.472 TL’ye yükselmesi mümkün. Yuvarlama ile bu rakamın 3.500 TL olabileceği tahmin ediliyor. Eğer geçen yıl olduğu gibi yüzde 50 oranında bir artış yapılırsa, ikramiye 4.500 TL’ye çıkabilir. Yüzde 100 zam yapılması durumunda ise 6.000 TL seviyesine ulaşması ihtimali bulunuyor.

Kimler bayram ikramiyesi alacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı alanlar ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecek.