Emeklilere ücretsiz 'her şey dahil' tatil fırsatı

Hayati ARIGAN

Kuşadası’ndaki beş yıldızlı otelinde emeklilere 5 yıldızlı tatil konforu sunan sosyal sorumluluk projesiyle dikkat çeken Charisma De Luxe Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Çevik, her ay 40 emekli olmak üzere yıl boyunca 500 emekliyi otelinde ücretsiz olarak ağırlayacak. Özellikle deniz bulunmayan şehirlerden kabul edilecek emeklilerin başvuruları, Kuşadası Kaymakamlığı tarafından değerlendirilecek.

Proje kapsamında bir hafta ağırlanacak ilk konuklar, Kayseri Pınarbaşı ilçesinden 25 emekli oldu. Emekli grubu ilk önce otelin anlaşmalı hastanesinde sağlık taramasından geçirildi. Otelin çiftliğini gezen emekliler at bindi, zeytin hasadına katıldı, Efes Antik Şehri ve Şirince Köyü’nü gezdi. Hayatlarında ilk defa 5 yıldızlı otelde kaldıklarını söyleyen emekliler, yaşadıklarını bu tatili unutamayacaklarını dile getirdi.

Başvuruları kaymakamlık değerlendirecek

Türkiye’deki emeklilerin de Avrupalı emekliler gibi tatil yapması için harekete geçtiklerini ifade eden Halil İbrahim Çevik, “Avrupa ülkelerinde emekli olanlar dünyanın dört bir tarafında tatile çıkıyor. Türkiye de Avrupalı emeklilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Ülkemizdeki emeklilerin de aynı şekilde tatl yapmasını istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle projemizi hayata geçirme kararı aldık” dedi.

“Emeklilerin durumu toplumun kanayan bir yarasına dönüştü. Büyük bir kısmı tatil yapamıyor. Türkiye’de binlerce otel varken emeklilerin tatil yapamamasını kabullenemiyorum” diyen Çevik, başvuruların kaymakamlık tarafından değerlendirileceğini belirtti.

Efes’i, Şirince’yi gezdiler

Ocak ayından itibaren her ay 40 emekliyi otelinde ağırlayacağını söyleyen Çevik, “Sadece otelde tatil yapmakla kalmayıp bölgemizdeki tarihi ve turistik yerleri de gezecekler. Otelimizde kalan ilk 25 emeklimiz Şirince’den Efes’e kadar birçok noktayı gezme fırsatı yakaladı.Anlaştığımız sağlık kurumunda da sağlık taramaları yapıldı” diye konuştu.

Bütün otelleri projeye katılmaya davet etti

Türkiye’de faaliyet gösteren tüm otelleri projeye katılmaya davet eden Çevik sözlerini, sürdürdü: “Ayda sadece 20-30 emekliyi ağırlayarak milyonlarca emeklinin tatil yapmasının önünü açabilir. Bu durum onlara ekstra bir maliyet de çıkarmayacaktır. Çünkü oteller açık olduğu sürece yemek yapmaya, turistlere hizmete devam ediyorlar. Burada ekstra 20-30 kişiyi ağırlamak otellerde hiçbir şeyi etkilemez. Tüm otelleri bu projeye sahip çıkmaya, dahil olmaya davet ediyorum” diyerek tamamladı.