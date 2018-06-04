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Emeklilerin de ek göstergeleri artırılıyor

Bakan Ağbal, '3600 ek gösterge'den mevcut emeklilerin de yararlanacağını açıkladı. Ağbal, bu hamleyle kamudan emekli olanların maaşlarının önemli ölçüde artış göstereceğini dile getirdi.

Emeklilerin de ek göstergeleri artırılıyor
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Maliye Bakanı Naci Ağbal, ek gösterge artırımının kamudan emekli olanlara da yansıtılacağını bildirdi.

Ağbal, "Yapacağımız düzenlemeyle polisimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Bu düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak" dedi.

Ağbal, "Böylece bu görevlerden emekli olan ve bundan sonra emekli olacak kamu görevlilerimizin maaşları önemli oranda artacak" ifadelerini kullandı. 

Son dakika ek gösterge ağbal

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