Emeklilerin de ek göstergeleri artırılıyor

04 Haziran 2018

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ek gösterge artırımının kamudan emekli olanlara da yansıtılacağını bildirdi.

Ağbal, "Yapacağımız düzenlemeyle polisimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Bu düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak" dedi.

Ağbal, "Böylece bu görevlerden emekli olan ve bundan sonra emekli olacak kamu görevlilerimizin maaşları önemli oranda artacak" ifadelerini kullandı.