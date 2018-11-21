Emlak Bankası 'katılım' olarak dönecek

21 Kasım 2018

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Emlak Bankası'nın yeniden yapılandırılmasına ilişkin bilgi verdi.

"Emlak Bankası'nın tasfiyeden çıkarılması ardından çalışmalara başlandı ve Türkiye Emlak Katılım Bankası adıyla faaliyete geçirilmesine karar verildi" diyen Bakan Kurum, kapsam değişikliğinin katılım bankacılığının payını yüzde 15'e yükseltme hedefine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Hali hazırda bankacılık lisansı bulunan kurumun, faaliyete geçebilmesi için gerekli izin süreçlerinin başlatıldığına değinen Kurum, "Banka inşaat sektörüne ve konut piyasasına yeni çözümler sunacak" dedi.

BDDK'dan faaliyet izninin alınması ve merkez şubenin açılmasıyla bankanın önümüzdeki yıl hizmete başlayacağını kaydeden Kurum, "Geleneksel fonlama ve fon toplama modellerinin ötesine geçecek yapılar üzerine modelleme çalışmaları yapılmakta" diye konuştu.

2B arazilerinin satışına da değinen Kurum, bu kapsamda 531 bin adet taşınmazın toplam 11 milyar lira bedelle satışının tamamlandığını, bu rakamın 7.8 milyar lirasının tahsil edildiğini söyledi.

Kaynak: Reuters