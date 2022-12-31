En fazla kazandıran yatırım fonları
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,23 ile HSBC Portföy Teknoloji Değişken Fon oldu.
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Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF ise yüzde 5,83'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|HSBC Portföy Teknoloji Değişken Fon
|0,038059
|6,23
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|60,095138
|5,51
|Oyak Portföy Oyak Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu
|2,244026
|5,47
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,044601
|5,16
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|5,929509
|5,01
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,171124
|4,42
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|5,702036
|3,85
|Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|10,972621
|3,84
|Ak Portföy İhracatçı Şirketler His.Sen. Fonu (HSYF)
|2,491564
|3,78
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,097825
|3,70
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,048417
|5,83
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,220919
|4,99
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,112763
|4,22
|AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. EYF
|0,406026
|4,11
|AgeSA Hay. ve Em. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,177739
|3,70
|AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,412063
|3,36
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,109461
|3,26
|Türkiye Hay. ve Em. Dinamik Değ. Grup EYF
|0,182933
|3,04
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,090988
|2,99
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,148585
|2,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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