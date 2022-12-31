En fazla kazandıran yatırım fonları

Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF ise yüzde 5,83'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar HSBC Portföy Teknoloji Değişken Fon 0,038059 6,23 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 60,095138 5,51 Oyak Portföy Oyak Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu 2,244026 5,47 HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,044601 5,16 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 5,929509 5,01 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,171124 4,42 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 5,702036 3,85 Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 10,972621 3,84 Ak Portföy İhracatçı Şirketler His.Sen. Fonu (HSYF) 2,491564 3,78 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.Sen. Fonu (HSYF) 0,097825 3,70 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF 0,048417 5,83 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,220919 4,99 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,112763 4,22 AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. EYF 0,406026 4,11 AgeSA Hay. ve Em. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,177739 3,70 AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. Gr. EYF 0,412063 3,36 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,109461 3,26 Türkiye Hay. ve Em. Dinamik Değ. Grup EYF 0,182933 3,04 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,090988 2,99 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,148585 2,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)