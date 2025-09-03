ENAG ağustos ayı enflasyonunu açıkladı
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), E-TÜFE’nin Ağustos ayında yüzde 3,23 arttığını açıkladı. ENAG’a göre son 12 aylık tüketici fiyat endeksi artışı ise yüzde 65,49 oldu.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayına yönelik enflasyon verilerini duyurdu. ENAG, E-TÜFE’nin Ağustos ayında yüzde 3,23 arttığını açıkladı.
Yıllık artış yüzde 65,49
ENAG’ın açıkladığı verilere göre, tüketici fiyat endeksinde son 12 aylık artış yüzde 65,49 olarak gerçekleşti.
ENAG, geçtiğimiz ay açıkladığı veride haziran ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 3,75, yıllık bazda ise yüzde 65,15 olarak hesaplamıştı.
ENAG enflasyonu nedir?
ENAG, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden bağımsız olarak enflasyon hesaplamaları yapan akademisyenler ve ekonomistlerden oluşuyor.
Grup, aylık düzenli açıkladığı E-TÜFE verileriyle alternatif bir enflasyon ölçümü sunuyor.