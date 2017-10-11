Enerjide kamu diplomasisi tartışılacak

11 Ekim 2017

ANKARA (DÜNYA) - Ankara’da 8-10 Kasım günleri arasında yapılacak Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nda, uluslararası enerji yatırımlarını gerçekleştirmede etkili unsurlardan olan kamu diplomasisi de tartışılacak. Yapılan yazılı açıklamada, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin kongre onursal başkanlığını üstleneceği duyuruldu.

Global Enerji Derneği tarafından düzenlenen ve Ankara Congresium’da gerçekleştirilecek 10. EIF’e 250 dolayında firmanın katılımı bekleniyor. Fuar ve kongre kapsamında, Türkiye’nin enerji politikalarına yönelik bilgilerin de verilmesi bekleniyor. Bu kapsamda, yenilenebilir enerji yatırımları ve Türkiye’nin ulusal kaynaklarına yönelmesine yönelik politikalar ana gündem maddelerinden biri olacak.

İletişim de tartışılacak

Öte yandan, EIF’te bir ilke imza atılarak, uluslararası enerji yatırımlarında başarıyı etkileyen faktörlerden biri olan kamu diplomasisi ve iletişim konusunda bir oturum yapılacak. EIF’te yapılacak çalışmalarda “Enerjide Kamu Diplomasisi ve İletişim” alanında Türkiye’nin enerji sektöründe kamu diplomasisini uygulama metodları, izlediği iletişim yolu ve etki düzeyinin yanı sıra enerji sektörünün geleceği için kamu diplomasisinin nasıl olması gerektiği tartışılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleri ve Limak’ın ana sponsorluğu ile Domino Expo Fuarcılık tarafından ATO Congresium’da gerçekleştirilecek olan EIF, Türkiye’de ilk kez gündeme alınacak olan kamu diplomasisi ve iletişim konusu ile enerji sektörüne yeni bir ivme kazandıracak.