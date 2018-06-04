Enflasyon mayısta beklentileri aştı

04 Haziran 2018

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 1,62, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,79 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,15, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 20,16 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verisini açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin mayısta yüzde 1,62 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 12,15 yükseldi.

Ekonomistler, TÜFE'nin yüzde 1,59 artmasını bekliyordu. Enflasyon, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,87 artış göstermiş, yıllık enflasyon yüzde 10,85 olmuştu.

Çekirdek enflasyon ise yüzde 12,64 ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı.

Ekonomistlerin hesaplamalarına göre yaz aylarının ortasında yıllık enflasyonun yüzde 13 bandını aşması ve 14 yılın yeni rekorunu görmesi yüksek bir olasılık ve yıl sonunda ise yüzde 11'in altında bir kapanış artık olası görünmüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,10 artış gerçekleşti.

En yüksek artış giyim ve ayakkabıda

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 2,32, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,06, lokanta ve oteller ile gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,45 artış gerçekleşti.

En az artış alkollü içecekler ve tütünde

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mayıs ayında endekste düşüş gösteren grup olmadı. Ana harcama gruplarından alkollü içecekler ve tütün yüzde 0,15 ile en az artış gösteren grup oldu.

Yıllık en fazla artış ulaştırmada

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 16,87, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 15,38, lokanta ve oteller yüzde 12,51 ve konut yüzde 11,24 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış yüzde 2,66 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)’da oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 7,77 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 13,99 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,08 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Mayıs 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden 58 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 279 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 70 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Üretici fiyatlarında artış sert oldu

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,79, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,16 ve

on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,80 artış gösterdi.

Böylece üretici fiyatları endeksi yıllık bazda yüzde 20'nin üzerine çıkarak 2003 Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2,63, imalat sanayi sektöründe yüzde 3,43, elektrik ve gaz yüzde 9,34, su sektöründe yüzde 1,15 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 12,16 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 10,68 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 9,34 ile elektrik ve gaz olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış enerjide gerçekleşti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Mayıs ayında aylık ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.