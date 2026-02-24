Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi nedir?

Enflasyon rakamları 7'den 70'e herkesi ilgilendiriyor. Enflasyon rakamlarına göre Merkez Bankası faiz kararını açıklarken vatandaşlar da tarihe odaklanmış durumda... Peki, Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Şubat ayı enflasyon rakamları 3 Mart Salı günü açıklanacak. TÜİK oranları saat 10.00'da duyuracak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın anketine göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 48,81 oldu.