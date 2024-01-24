Erdoğan: Akla ziyan dedikodularla ekonomideki güveni bozacak kampanyalar başlattılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Ankara İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda ekonomiye değindi.

Cumhurbaşkanı, Türkiye'de yeni bir atılımın eşiğine gelindiğinde ve gururlanacak işler yapıldığında muhalefetin bundan rahatsızlık duyduğunu anlattı.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Gezi olaylarından beri ülkenin attığı her hayırlı adıma takoz olmayı, misyon edinenler son dönemde yine ortalığa döküldüler. Mesela Merkez Bankası rezervlerimiz 145,5 milyar dolarla rekor mu kırdı? Bunlar hemen harekete geçiyor. Akla ziyan dedikodularla ekonomide binbir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar. Uzaya astronot gönderip bu alanda tarihi bir adım mı attık? Bunları adeta afakanlar basıyor. Projenin mahiyetinden maliyetine kadar bir sürü deli saçması iddiayla yapılan bu güzel işi değersizleştirmenin peşine düşüyorlar. Savunma sanayimiz gurur verici başarılarıyla ülkemizin gücüne güç mü kattı? Bunların başından aşağı kaynar sular dökülüyor."