Google Haberler

Erken BES'te büyüme tam gaz

BES’te, katılımcı sayısı 9,9 milyona, sözleşme sayısı ise 12,2 milyona ulaştı. 18 yaş altı BES sözleşme sayısı eylül ayı itibarıyla 1,8 milyona yaklaştı. 2022’de sisteme giriş yapanların yaş ortalaması 37 iken, bugün 28 yaşa kadar geldi. Katılım Emeklilik, 18 yaş altı BES’te Erken BES ürünüyle 182 bin katılımcıya ulaştı ve her 10 kişiden birinin tercihi oldu.

Erken BES'te büyüme tam gaz

Cazip fon seçenekle­ri ve yüzde 30’luk dev­let katkısıyla Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), gi­derek daha fazla insanın ta­sarruf tercihi haline geliyor. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, yılın ilk sekiz ayında BES sistemine katılanların sayısı yüzde 3,8 artışla 9,9 milyona ulaştı.

BES fonlarının büyüklüğü ise yıl­başından bu yana yüzde 40’a yakın, sadece ağustos ayın­da yüzde 4,5 artış kaydetti ve 1,6 trilyon TL seviyesine çıktı. Katılım Emeklilik Genel Mü­dürü Ayhan Sincek, BES siste­minin diğer yatırım araçların­dan daha fazla getiri imkânı sunarak hak ettiği ilgiyi çek­meye başladığını söyledi ve sistemin büyüme potansiye­linin sürdüğünü kaydetti. Ka­tılım Emeklilik’in fon büyük­lüğü ise yılın ilk sekiz ayında yüzde 46 oranında artış göste­rerek 47,8 milyar TL’ye ulaştı.

BES katılımcısı gençleşiyor çocuklar sisteme katılıyor

BES, gençler arasında gi­derek en güçlü tasarruf aracı olarak öne çıkıyor. EGM ve­rilerine göre, BES sistemine giriş yaşı ortalaması son yıl­larda hızlı bir düşüş gördü. 2019 yılında 38,5 olan siste­me giriş ortalama yaşı 2025 yılı başında 28,4’e kadar gel­di. Erken BES uygulamasının yaygınlaşmasıyla bu ortala­manın daha da inmesi öngö­rülüyor. EGM verilerine göre ağustos ayında 18 yaş altı BES sözleşme sayısı 1 milyon 788 bine ulaştı. Bu alanda Katılım Emeklilik, 183 bin katılımcı ile toplam pazarın yüzde 10’unu aşan bir pay elde etti. 0-1 yaş grubunda da 15 bin katılım­cı ile sektör genelinde en çok tercih edilen ilk beş kurumdan biri oldu.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, ailelerin çocukları için BES'e daha erken yaşta yatırım yap­maya başlamasını, “geleceğe yönelik artan bir finansal bi­linç” olarak değerlendiriyor. Sincek, özellikle devlet katkı­sı gibi avantajların, uzun vade­li tasarrufu teşvik ettiğini ve ailelerin artık "tasarrufa do­ğumla birlikte başladığını" be­lirtiyor ve “bu yaklaşımı, gele­ceğin finansal güvencesi için atılan önemli bir adım olarak görüyoruz” diyor.

Katılım Emeklilik, Erken BES kapsamında yaşa özel avantaj paketleri sunarken, yeni doğanlar için hazırla­nan özel pakette annelere ücretsiz psikolojik danış­manlık, oyuncak, mobilya, kıyafet ve kreş gibi alanlarda anlaşmalı markalardan indi­rim fırsatları yer alıyor.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
Çok Okunanlar