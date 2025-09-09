Erken BES'te büyüme tam gaz

Cazip fon seçenekle­ri ve yüzde 30’luk dev­let katkısıyla Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), gi­derek daha fazla insanın ta­sarruf tercihi haline geliyor. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, yılın ilk sekiz ayında BES sistemine katılanların sayısı yüzde 3,8 artışla 9,9 milyona ulaştı.

BES fonlarının büyüklüğü ise yıl­başından bu yana yüzde 40’a yakın, sadece ağustos ayın­da yüzde 4,5 artış kaydetti ve 1,6 trilyon TL seviyesine çıktı. Katılım Emeklilik Genel Mü­dürü Ayhan Sincek, BES siste­minin diğer yatırım araçların­dan daha fazla getiri imkânı sunarak hak ettiği ilgiyi çek­meye başladığını söyledi ve sistemin büyüme potansiye­linin sürdüğünü kaydetti. Ka­tılım Emeklilik’in fon büyük­lüğü ise yılın ilk sekiz ayında yüzde 46 oranında artış göste­rerek 47,8 milyar TL’ye ulaştı.

BES katılımcısı gençleşiyor çocuklar sisteme katılıyor

BES, gençler arasında gi­derek en güçlü tasarruf aracı olarak öne çıkıyor. EGM ve­rilerine göre, BES sistemine giriş yaşı ortalaması son yıl­larda hızlı bir düşüş gördü. 2019 yılında 38,5 olan siste­me giriş ortalama yaşı 2025 yılı başında 28,4’e kadar gel­di. Erken BES uygulamasının yaygınlaşmasıyla bu ortala­manın daha da inmesi öngö­rülüyor. EGM verilerine göre ağustos ayında 18 yaş altı BES sözleşme sayısı 1 milyon 788 bine ulaştı. Bu alanda Katılım Emeklilik, 183 bin katılımcı ile toplam pazarın yüzde 10’unu aşan bir pay elde etti. 0-1 yaş grubunda da 15 bin katılım­cı ile sektör genelinde en çok tercih edilen ilk beş kurumdan biri oldu.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, ailelerin çocukları için BES'e daha erken yaşta yatırım yap­maya başlamasını, “geleceğe yönelik artan bir finansal bi­linç” olarak değerlendiriyor. Sincek, özellikle devlet katkı­sı gibi avantajların, uzun vade­li tasarrufu teşvik ettiğini ve ailelerin artık "tasarrufa do­ğumla birlikte başladığını" be­lirtiyor ve “bu yaklaşımı, gele­ceğin finansal güvencesi için atılan önemli bir adım olarak görüyoruz” diyor.

Katılım Emeklilik, Erken BES kapsamında yaşa özel avantaj paketleri sunarken, yeni doğanlar için hazırla­nan özel pakette annelere ücretsiz psikolojik danış­manlık, oyuncak, mobilya, kıyafet ve kreş gibi alanlarda anlaşmalı markalardan indi­rim fırsatları yer alıyor.