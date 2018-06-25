Ertem: Reformlara öncelik verilecek

25 Haziran 2018

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, 24 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye'nin önünde erken seçim gibi konuların gündeme gelmeyeceği pürüzsüz bir beş yıl olduğunu, bu dönemde ekonomi hedeflerine odaklanılacağını, reformlara öncelik verileceğini söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçilirken; AKP ile MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu almayı başardı.

Ertem seçimlerin ardından Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide, "Seçimlerin sona ermesinin ardından Türkiye'nin önünde erken seçim vs gibi konuların gündeme gelmeyeceği pürüzsüz bir beş yıl var. Bu Türkiye ekonomisi açısından büyük bir fırsat. Belirsizliğin ortadan kalktığı bu dönemde Türkiye ekonomi hedeflerine odaklanacak. Ekonomiye reformlara öncelik verecek. Sermaye maliye-para politikasındaki kazanımlar güçlendirilecek" dedi.

Dün gerçekleşen seçimlerin ardından Türkiye'nin yeni bir döneme adım attığını belirten ve bu dönemdeki ilk başkanın "güçlü bir oyla seçilen Erdoğan" olduğunu söyleyen Ertem, "Yürütme Erdoğan'ın seçim öncesi söz verdiği ve AK Parti beyannamesinde yer alan ekonomi politikalarına ilişkin hususlar çerçevesinde devam edecek" dedi.

AKP'nin 24 Haziran seçimlerine ilişkin yayımlanan "Seçim Beyannamesi'nde, "İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi" başlığı altında, TCMB'nin fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesinin esas olmaya devam edeceği çerçeve vurgulanmıştı. Beyannamede enflasyon hedeflemesi ve dalgalı kur rejimine devam edileceği belirtilmişti.

Ertem "AK Parti seçim beyannamesinde altı çizilen hususların yapılması, güçlü reformlarla desteklenmesi konusunda hiçbir tereddüt yok" dedi ve ekledi: "Türkiye'nin AK Parti dönemlerindeki temel kazanım olan serbest piyasa ekonomisi güçlenerek devam edecek... Dalgalı kur rejimi, serbest piyasa ekonomisi güçlenerek devam edecek. Sermaye giriş çıkışlarının sonsuz serbestliği devam edecektir."

TCMB bağımsızlığı konusunda şüpheye yer yok

"TCMB'nin bağımsızlığı esastır" diyen Ertem, "Tüketici ve uluslararası yatırımcı içerideki yatırımcı tarafında ekonomi güvenirliği üst düzeye çıkacaktır. Önümüzdeki döneme ilişkin ekonomi politikalarında bir belirsizlik yok" dedi.

TCMB'nin kısa vadede faiz kararlarında baskı altında kalıp kalmayacağına ve piyasanın bu konudaki endişelerine ilişkin soruya ise Ertem, şöyle yanıt verdi:

"Kimsenin şüphesi olmasın, TCMB piyasa gerekleri ve gerçekleri doğrultusunda adım atar. Ekonominin piyasanın kuralları ve gerçekleri vardır. Bu kurallar ve gerçekler doğrultusunda kurumlarımız karar alır. Bu kararlar ve gerçekler doğrultusunda ilgili kurumlarımız gerekli önlemleri alır."

Ertem yeni dönemde para ve maliye politikalarının birlikteliğinin "daha kararlı" şekilde sağlanacağına da dikkat çekti.

Yeni sistemde ekonomi yönetiminde kimin yer alacağı sorusuna Ertem, şöyle yanıt verdi: "Erdoğan'ın ekonomi yönetimine herkesin güvenmesi gerekir. Deneyimli bir siyasetçi olan Erdoğan bu konuda da gereğini yapacaktır. Ekonomi yönetimi konusunda kimsenin endişesi olmasın."

MHP olmadan TBMM'de karar alınmasının artık mümkün olmadığına ve bunun ne getireceğine yönelik soruya Ertem, "Yeni bir sisteme geçtik. Seçim öncesi ittifaklar eski parlamenter sistemdeki koalisyonlar değildir. Yeni sistemde bütünlüklü siyasi yapılanma var. Cumhur ittifakı Türkiye'nin lehine, milli çıkarlarımız doğrultusunda ne gerekiyorsa gerekli adımı atacaktır" dedi.

Ertem "Seçim sonuçlarında TBMM dağılımında AKP'nin oy kaybı ne getirir? Yerel seçimler yakın olduğunu ve popülist politikalara yönelirler mi?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"AK Parti'nin oy kaybettiğine katılmıyorum. Cumhur İttifakı olarak seçimlere girilmiş ve gerekli oy alınmıştır. AK Parti hiç bir dönemde seçim konusunda popülist yaklaşımlara girmemiştir. Bütçe hiçbir şekilde bozulmayacaktır. Aksine bütçenin gelir ve harcama tarafında bütçe disiplini konusunda güçlü adımlar atacağız."

Kaynak: Reuters