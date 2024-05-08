Eski ABD hazine bakanından 'güçlü dolar' açıklaması

ABD’nin eski Hazine Bakanı Steven Mnuchin, güçlü doların şimdilik ABD’nin büyük mali açıklarını finanse etmesine yardımcı olan bir avantaj olduğunu söyledi ancak kasım ayındaki başkanlık seçimlerinin galibinin federal borç yükünü dizginlemek için yeni adımlar atması gerektiği öngörüsünde bulundu.

Doların gücünün ABD ekonomisi için olumlu olup olmadığı sorulduğunda Mnuchin, “Bence bu iyi bir şey. Öncelikle, dolar dünyanın rezerv para birimi ve bu çok büyük açıkları finanse etmemizi sağladı” yanıtını verdi. Dolar son 12 ayda Japon yeni karşısında yüzde 13 civarında yükselirken, diğer büyük para birimleri karşısında daha küçük artışlar kaydetti.

BloombergHT'de yer alan habere göre, zaman içinde tasarruf aracı olarak dolara duyulan güven, dünyanın en büyük ve en likit tahvil piyasası olan ABD tahvillerine olan talebi desteklemeye yardımcı oldu. Mnuchin, ABD’nin ticarette rekabet avantajı sağlaması içindaha zayıf bir döviz kuru isteyen eski Başkan Donald Trump döneminde görev yaptı.

Trump Temmuz 2019’da çok güçlü bir doların “bir yönüyle güzel bir şey olduğunu, ancak rekabet etmeyi zorlaştırdığını” söylemişti. Bu arada Trump’ın gizli belgeleri usulsüz kullandığı iddiasıyla yargılandığı dava süresiz olarak ertelendi. Böylece ABD Adalet Bakanlığı’nın kasım ayındaki başkanlık seçimlerinden önce bir karar çıkartma çabaları darbe aldı.