Euro, dolar, altın, borsa... Yatırım araçlarında 25-29 Kasım haftasının yıldızı belli oldu

25-29 Kasım haftasının genelinde borsa yükselişte olurken, altın fiyatları düşüş gösterdi. Döviz kurlarında ise yukarı yönlü bir hareket gözlemlendi. Ekonomistler, dövizdeki artışın devam edebileceğini, altın fiyatlarının ise küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam edeceğini belirtiyor.

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, döviz kurları ve altın fiyatları bu hafta yatırımcıların odağında yer aldı. BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,07 değer kazancıyla tamamladı. Altın fiyatları düşüş eğilimi gösterirken, döviz kurlarında yükseliş kaydedildi. İşte yatırım araçlarının haftalık performanları...

Borsa İstanbul'da yükseliş devam ediyor

BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 1,07 artışla 9.652,00 puandan kapandı. Endeks, en düşük 9.575,85 ve en yüksek 9.744,57 puanı gördü. Yatırım fonları arasında en çok kazandıran kategorinin yüzde 2,48 ile "Hisse Senedi" fonları olduğu açıklandı.

Altın fiyatlarında gerileme

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,17 düşüşle 2 bin 965 liraya geriledi. Cumhuriyet altını yüzde 1,15 değer kaybederek 20 bin 115 liradan işlem gördü. Çeyrek altın ise yüzde 1,17 azalarak 4 bin 966 liraya düştü.

Döviz kurlarında artış

ABD doları, haftalık bazda yüzde 0,42 artışla 34,6950 liradan işlem görürken, avro yüzde 1,76 değer kazanarak 36,6660 liraya yükseldi. Döviz kurlarındaki bu hareketlilik, küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle dikkat çekiyor.

Yatırım ve emeklilik fonları yükselişte

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,37, emeklilik fonları ise yüzde 1,57 oranında değer kazandı. Özellikle hisse senedi ağırlıklı fonlar, yüzde 2,48'lik artışla yatırımcısına en çok kazandıran kategori oldu.