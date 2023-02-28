Eximbank’ın kârı yüzde 100 arttı

Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) geçen yıl net kârını katladı. Türk Eximbank'ın 2021 yılında 3,11 milyar TL olan net kârı, 2022 yılında yüzde 100 artarak 6,23 milyar liraya çıktı. Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, banka olarak, 2022 yılında ihracatçılara 19,6 milyar dolar dolar nakdi kredi sağladıklarını söyledi. Güney, "25,3 milyar dolar tutarındaki vadeli alacağı sigorta kapsamına alarak, ihracatçılarımıza güvenle satış yaptıkları bir ortam oluşturduk.

Böylece, toplam 45 milyar dolar ihracat desteği sağladık. 2023 yılında ise toplam desteğimizi 50 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. Güney, 2023 yılında da genel ve üçüncü ülkelerde iş birliğine imkân veren mutabakat zabıtları imzalamaya devam edeceklerini söyledi.

Güney şöyle devam etti: "Bankamızın destek verdiği ihracatçı firma sayısı 2022 yılında 15 bin 440’a ulaşmıştır. Türk Eximbank olarak tabana yayılma politikamız doğrultusunda daha fazla ihracatçı KOBİ’mize ulaşmayı hedefliyor ve son 1 yılda ban kamız desteklerinden ilk defa yararlanan 1.744 firmanın yüzde 99’unun KOBİ statüsünde olmasından memnuniyet duyuyoruz. 2017’de bankamız hizmetlerinden faydalanan ihracatçılar içerisinde KOBİ’lerin payı yüzde 60 seviyesindeyken 2022 yılında bu oran yüzde 81’e yükselmiştir. "

“Reeskont kredileri daha da yaygınlaşacak”

Ali Güney, Merkez Bankası ile uygulamaya alınan Swap Anlaşmaları Kaynaklı Reeskont Kredisinin ilk işlemini 2022 yılı Aralık ayı içerisinde gerçekleştirdiklerini belirterek, "2023 yılı içinde krediyi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi. Güney, "Swap Anlaşmaları Kaynaklı Reeskont Kredisi, Türkiye Cumhuriyeti ile Çin, Güney Kore, BAE ve Katar arasında gerçekleştirilecek ticari faaliyetlerin finansmanına ilişkin ödemelerde kullanılmak üzere ilgili ülke merkez bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında yapılan swap anlaşmasına dayalı olarak kullandırılan ve yerel para birimleri ile ticaretin desteklenmesi adına önemli bir üründür.

İlk olarak Çin’den yapılan ithalatlar için uygulamaya aldığımız krediyi önümüzdeki dönemde diğer ülkeleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı planlıyoruz" diye konuştu. Ali Güney, Merkez Bankası ile uygulamaya alınan Swap Anlaşmaları Kaynaklı Reeskont Kredisinin ilk işlemini 2022 yılı Aralık ayı içerisinde gerçekleştirdiklerini belirterek, “2023 yılı içinde krediyi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.