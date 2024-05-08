Eximbank’tan iki ayrı anlaşma

İhracatın geliştirilmesi amacı ile kredi veren Türk Eximbank, AIIB garantisi altında bir bankalar konsorsiyumundan iki ayrı anlaşma yaptığını KAP'a bildirdi.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız, 7 Mayıs 2024 tarihinde Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) garantisi altında bir bankalar konsorsiyumundan 285,7 milyon USD tutarında 10 yıl vadeli bir fon temin edilmesine yönelik kredi anlaşması imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı.

BloombergHT'de yer alan habere göre kurum, ayrı bir KAP açıklamasıyla da bankalar konsorsiyumu ile 1 milyar euro tutarında 10 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı. Söz konusu kredi, International Bank for Reconstruction and Development'ın (IBRD) garantisi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın karşı garantisi altında sağlandı.