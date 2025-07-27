Eyüpsultan Belediyesi’nden arsa satışı: İhale tarihleri açıklandı

Eyüpsultan Belediyesi, Kemerburgaz ve Ağaçlı’daki taşınmazlarını ağustosta yapılacak ihalelerle satışa çıkaracak. Toplam satış bedeli 750 milyon TL’yi bulacak.

Resmi ilanlara göre, Kemerburgaz Mahallesi’nde 1396, 2480 ve 407 ada 20 parsel numaralı arsalar 6 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.30, 11.00 ve 11.30’da yapılacak ihalelerle satılacak.

Ağaçlı Mahallesi’nde bulunan 619 parsel, 111 ada 11 parsel ve 117 ada 13 parsel numaralı taşınmazların satış ihalesi ise 8 Ağustos 2025 tarihinde yine aynı saatlerde gerçekleştirilecek.

İhaleler, Eyüpsultan Belediyesi tarafından belirlenen şartnameler doğrultusunda açık teklif usulüyle yapılacak.