Faiz adımı için en önemli gösterge! ABD çekirdek PCE beklentileri karşıladı ama Fed’i sıkıştırıyor

ABD’de Fed’in enflasyon politikası açısından en kritik gösterge olan çekirdek PCE Temmuz’da yıllık yüzde 2,9 artarak beklentilere paralel geldi.

Veriler piyasalarda sürpriz yaratmazken, çekirdek enflasyonun hâlâ Fed’in yüzde 2 hedefinin üzerinde kalması dikkat çekti.

Manşet enflasyon daha ılımlı

Genel PCE fiyat endeksi ise Temmuz’da aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,6 yükseldi. Böylece manşet enflasyonda daha ılımlı bir tablo izlendi. Ancak çekirdek kalemlerde fiyat artışlarının sürmesi, enflasyonun temel dinamiklerinde kalıcılığa işaret etti.

Harcamalar arttı, tasarruf azaldı

Amerikalılar, enflasyona rağmen harcamalarını artırmayı sürdürdü. Temmuz ayında kişisel tüketim harcamaları nominal yüzde 0,5, enflasyondan arındırılmış bazda yüzde 0,3 yükseldi. Aynı dönemde kişisel gelirlerde yüzde 0,4 artış olurken, tasarruf oranı yüzde 4,4’e geriledi.

Fed’in kararlarını zorlaştırıyor

Veriler, enflasyonun düşüş sürecinde beklenenden daha inatçı olduğunu ortaya koydu. Çekirdek enflasyondaki ısrarcı seyir, Fed’in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek seviyelerde tutma ihtimalini güçlendirdi. Piyasalar, bu tabloyla birlikte Eylül sonrası faiz indirimi beklentilerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilir.