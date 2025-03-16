Falcılara vergi denetimi! Elde ettikleri gelir dudak uçuklattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son yıllarda fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve benzeri alanlarda faaliyet gösterenlerin artışını dikkate alarak bu sektörleri incelemeye aldı. Bakanlık, sektördeki gelir akışlarını analiz etmek amacıyla yapay zeka kullanarak dijital izler, internet siteleri ve sosyal medya etkileşimlerini inceledi.

Bakanlık tarafından yapılan analizlerde, sosyal medya platformları üzerinden astrolojik öngörüler, doğum haritası raporları ve meditasyon seansları gibi hizmetler sunan birçok kişinin, yüz yüze seansların yanı sıra çevrim içi hizmetler üzerinden de gelir elde ettiği tespit edildi. Bu kişilerin seans başına ücret aldığı, sosyal medya ve canlı yayınlarla takipçi sayılarını artırdığı belirlendi.

1,8 milyar liralık kayıt dışı gelir...

2021-2023 yılları arasındaki veriler ışığında, söz konusu sektörde faaliyet gösteren bazı kişilerin vergi mükellefi olmadığı, gelirlerini beyan etmedikleri ortaya çıktı. Bakanlık, bu kişileri belirleyerek, izaha davet etmeye başladı. Yapılan incelemeler sonucu, 1034 kişinin “riskli” olarak belirlendiği ve 1,8 milyar lira kayıt dışı gelir tespit edildiği açıklandı. Ayrıca, 295 kişinin hiç mükellefiyet kaydı olmadığı ve işlemlere başlandığı bildirildi.

Falcılıktan 15 milyon lira gelir, vergi yok!

Öne çıkan bir başka tespit ise, kişiye özel doğum haritası ve tarot raporları gibi hizmetler sunarak 15 milyon lira gelir elde eden ancak vergi mükellefi olmayan bir kişinin durumu oldu. Bu kişi, sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınlar ve kişiye özel hizmetlerle kazanç sağlarken, vergi beyannamesi vermemişti.

Yapılan tespitler üzerine mükelleflerin izaha davet edilmesine başlandı. Beyanname vermeyen ya da önceki beyannamelerini düzeltmeyen mükellefler, vergi incelemesine sevk edilecek.

"Kayıt dışılıkla mücadelemiz sürecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hedefimiz, vergide adaleti sağlamak, bunun için istisnasız tüm kazançlarda kayıt dışılıkla mücadelemiz sürecek. Çalışma, 2024 yılında elde edilen gelirlere yönelik de yapılacak. İzaha davete uyum göstererek yükümlülüklerini yerine getiren mükellefler ağır cezalarla karşılaşmayacak. Beyan dönemi geçmeden mükellefler gerçek kazançlarını beyan etmeli" dedi.