Fed Başkanı'nın iki kelimesi Wall Street'i alarma geçirdi: Gözler yapay zekada

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Fed, 16 Eylül'de gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı. Böylece banka, 2000 yılından bu yana dördüncü kez yeni bir faiz artırım döngüsüne başladı.

Enflasyon Fed'i harekete geçirdi

Ağustos ayı verileriyle birlikte ABD'de manşet enflasyon, Fed'in uzun vadeli yüzde 2 hedefinin üzerinde kaldığı 66'ncı ayını geride bıraktı.

Yüksek enflasyonda tarifeler, enerji fiyatlarındaki artış ve yapay zeka sektöründeki donanım arzı sıkıntıları öne çıkan unsurlar arasında gösteriliyor.

Uzun vadeli ABD Hazine tahvili getirilerindeki yükseliş de piyasaların gündeminde. Tahvil getirileri 19 yılın en yüksek seviyelerine ulaşırken, artan enflasyon baskısı ve ABD'nin 40 trilyon doları aşan borcu piyasalardaki fiyatlamaları etkiliyor.

Warsh'ın iki kelimesi dikkat çekti

Piyasaların asıl dikkatini çeken ise Fed'in faiz kararından sonra Başkan Kevin Warsh'ın kullandığı ifade oldu.

Warsh, basın toplantısında ABD ekonomisinin güçlü seyrine, istihdamdaki artışa ve verimlilik kazanımlarına dikkat çekerken enflasyonun hedefe dönüş sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü politika adımı, Komitenin yüzde 2 hedefine daha zamanında dönüşünü destekleyecektir. Bu Komite fiyat istikrarını sağlayacaktır."

Warsh'ın "daha zamanında" vurgusu, Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine daha hızlı yaklaştırmak amacıyla para politikasını daha da sıkılaştırabileceği şeklinde yorumlandı.

Bir faiz artışı daha gündemde

Fed'in Ekonomik Projeksiyonlar Özeti'nde yer alan faiz tahminleri de 2026 yılı bitmeden 25 baz puanlık bir faiz artışının daha gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

Olası yeni faiz artırımlarının özellikle yüksek finansman ihtiyacı bulunan sektörler üzerindeki etkisi yakından izleniyor.

Gözler yapay zeka yatırımlarında

Faizlerin daha uzun süre yüksek kalması veya yeni artışların gelmesi durumunda borçlanma maliyetlerinin yükselmesi, son yıllarda hız kazanan yapay zeka altyapısı ve veri merkezi yatırımlarını etkileyebilir.

Yapay zeka yatırımlarındaki olası yavaşlamanın, yüksek büyüme beklentileriyle fiyatlanan teknoloji şirketlerinin değerlemeleri üzerinde baskı oluşturabileceği belirtiliyor. Bu nedenle Fed'in bundan sonraki faiz adımları Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq başta olmak üzere Wall Street tarafından yakından takip edilecek.