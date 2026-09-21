Nehirdeki düşük su seviyesi ülkenin ekonomik dengesini bozdu

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Almanya ekonomisinde yaz aylarında görülen yavaşlamanın nedenleri Bundesbank'ın eylül ayı raporunda ortaya konuldu. Zayıf ihracat ve düşen tüketimin yanı sıra kuraklığın da ekonomik faaliyeti olumsuz etkilediği belirtildi.

Rapora göre ekonomi, 2026'nın üçüncü çeyreğinde yalnızca hafif büyüme kaydedecek. Bundesbank, mevcut yavaşlamanın geçici faktörlerden kaynaklandığını ve yılın geri kalanında yeniden toparlanma eğilimine girileceğini öngörüyor.

Ren Nehri'ndeki düşük su seviyesi taşımacılığı vurdu

Almanya'nın sanayi üretimindeki gerilemede Ren Nehri'ndeki düşük su seviyesi de etkili oldu.

Temmuz 2026'da mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi ve satışlar hem bir önceki aya hem de önceki çeyreğe göre belirgin şekilde geriledi.

Bundesbank, Ren Nehri'nde su seviyesinin azalması nedeniyle mal taşımacılığının aksadığını ve nakliye maliyetlerinin keskin biçimde arttığını bildirdi.

Kimya, metal ve petrol rafinerileri doğrudan etkilendi

Ren Nehri'ndeki koşullardan özellikle kimya, metal üretimi, koklaşabilir kömür tesisleri ve petrol rafinerileri doğrudan etkilendi.

Raporda ayrıca fiyatlardan arındırılmış ihracat rakamlarının temmuz ayında gözle görülür biçimde düştüğü belirtildi.

Almanya'da enflasyon yüzde 2,9 seviyesinde

Bundesbank'ın dikkat çektiği bir diğer başlık ise enflasyon oldu. Ağustos ayında yüzde 2,9 olarak gerçekleşen enflasyonun bir süre daha yüksek kalacağı öngörüldü.

Raporda bunun nedenleri arasında akaryakıt ve işlenmiş petrol ürünlerindeki yüksek fiyatlar, düşük gaz stokları ve enerji maliyetlerinin ekonominin diğer alanlarına yayılma riski gösterildi.

Bundesbank, ham petrolün yanı sıra gaz ve elektrik fiyatlarının da kalıcı şekilde yüksek seyretmesinin doğrudan ve dolaylı etkileri artırabileceğini, enflasyonun yüzde 2'ye dönüşünü geciktirebileceğini belirtti.

Toparlanma Orta Doğu ve su seviyelerine bağlı

Bundesbank, olumsuz etkilerin ortadan kalkmasıyla güçlü bir toparlanmanın başlayacağını ve Alman ekonomisinin ana büyüme rotasından sapmadığını bildirdi.

Ancak rapora göre toparlanmanın seyri, Orta Doğu'daki çatışmaların gelişimine ve önemli su yollarındaki seviyelerin ne kadar sürede normale döneceğine bağlı olacak.