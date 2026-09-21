Yarım asırlık seyahat şirketi konkordato sürecine girdi

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Türkiye’de finansal sıkıntı yaşayan şirketlerin konkordato süreçlerine bir yenisi daha eklendi. Yunanistan’dan Karadeniz’e kadar seferleri bulunan ve 51 yıldır faaliyet gösteren Kale Seyahat hakkında yürütülen süreçte mahkemeden yeni karar çıktı.

Geçici konkordato mühleti uygulanan şirket için bu süre 1 yıllık kesin mühlete dönüştürüldü.

Kale Seyahat’e 1 yıllık kesin mühlet verildi

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda konkordato sürecindeki geçici mühlet, 19 Eylül 2026 saat 15.30’dan itibaren bir yıl süreyle kesin mühlete dönüştürüldü.

Karar yalnızca Kale Otobüs Seyahat Anonim Şirketi’ni kapsamıyor. Mahkeme kararında Cemal Alirıza Çelebi ile birlikte farklı şirketler de bulunuyor.

Konkordato kararında hangi şirketler var?

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararına göre bir yıllık kesin mühlet verilenler şöyle:

- Cemal Alirıza Çelebi

- Bayraktar Saray Petrolcülük Sanayi Ticaret Limited Şirketi

- Çelebiler Turizm Otomotiv Ve Üst Yapı Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

- Grandtur Turizm Ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

- Kale Express Seyahat Limited Şirketi

- Kale Otobüs Seyahat Anonim Şirketi

- Kale Seyahat 1975 yılında kuruldu

Kale Seyahat’in kuruluşu 1975 yılına dayanıyor. Şirketin Yunanistan’dan Karadeniz’e kadar uzanan güzergâhlarda seferleri bulunuyor. Finansal sıkıntıya giren şirket, daha önce geçici konkordato mühleti almıştı. Mahkemenin son kararıyla süreç kesin mühlet aşamasına geçti.

Konkordato davasının duruşması 15 Aralık’ta

Konkordatonun tasdikine ilişkin dava süreci de devam edecek Mahkeme, konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının duruşmasının 15 Aralık 2026 günü saat 15.50’de yapılacağını duyurdu.