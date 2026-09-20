Dizelin alternatifi olabilir mi? Dev şirketlerden hidrojen hamlesi

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Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve iklim değişikliğiyle mücadele, ulaşım sektöründe fosil yakıtlara alternatif teknolojilere ilgiyi artırıyor. Özellikle uzun mesafeli ve yoğun kullanıma dayalı ağır taşımacılıkta hidrojen yakıt hücreli araçlar üzerinde yürütülen çalışmalar hız kazanıyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) 2026 görünümüne göre, küresel elektrikli otomobil satışlarının bu yıl 23 milyona ulaşması bekleniyor. IEA, yüksek petrol fiyatlarının elektrikli araçların işletme maliyeti avantajını daha görünür hale getirdiğine de dikkat çekiyor.

Ağır taşımacılıkta hidrojen seçeneği

Hidrojen teknolojisi özellikle uzun menzil, yüksek kullanım oranı ve operasyonel verimliliğin önem taşıdığı ağır taşımacılıkta alternatif çözümlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Avrupa'da da hidrojenli ağır vasıtaların gerçek taşımacılık koşullarındaki performansını ölçmeye yönelik pilot projeler yürütülüyor. Scania, bataryalı elektrikli taşımacılığı stratejisinin merkezinde tutarken hidrojen yakıt hücrelerini belirli ağır taşımacılık uygulamaları için tamamlayıcı bir teknoloji olarak test ediyor.

Toyota da yakıt hücresi modüllerini ağır ticari araçlara entegre etmek üzere Avrupa'da farklı üretici ve lojistik şirketleriyle çalışmalar yürütüyor.

Türkiye'de de çalışmalar sürüyor

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkanı Yusuf Günay, yeşil hidrojenin ulaştırma sektörünün dönüşümünde önemli alternatiflerden biri olduğunu belirtti.

Yenilenebilir enerji kullanılarak üretilen yeşil hidrojenin karbon emisyonlarını azaltma potansiyeline dikkat çeken Günay, Türkiye'de hidrojenli lokomotifler ve ağır vasıtalar üzerinde de çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Günay, hidrojenle çalışan ağır vasıtalar için pilot bir uygulama üzerinde çalışıldığını belirterek, yaygınlaşmanın önündeki temel başlıkların hidrojen maliyeti, dolum altyapısı ve istasyonların kullanım oranı olduğunu ifade etti. 200 kilometrede bir hidrojen dolum istasyonu kurulmasının öngörüldüğünü aktaran Günay, mevzuat, teşvikler ve uluslararası işbirliklerinin sektörün gelişiminde belirleyici olacağını kaydetti.

Elektrikli araçlarda satışlar büyüyor

IEA verilerine göre 2025'te dünyada elektrikli otomobil satışları 20 milyonu aşarak toplam yeni otomobil satışlarının dörtte birine ulaştı. Kurum, 2026'da elektrikli otomobillerin küresel satışlardaki payının yüzde 28 civarına çıkmasını bekliyor.

Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve emisyon hedefleri, önümüzdeki dönemde hem elektrikli hem de hidrojenli ulaşım teknolojilerine yönelik yatırımların seyrinde belirleyici olmaya devam edecek.