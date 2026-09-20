Krizin izleri silindi, hisseler uçuşa geçti: Komşuda büyük dönüşüm

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Yunanistan'da finansal krizin en ağır yükünü taşıyan sektörlerden biri olan bankacılıkta uzun yıllar süren yeniden yapılanmanın ardından yeni bir dönem başladı.

J.P. Morgan, Yunan bankalarının bilanço düzeltme sürecini büyük ölçüde geride bırakarak büyüme, kârlılık ve hissedar getirilerine odaklandığını belirtti. Banka, sektörde 2025-2028 döneminde yıllık ortalama yüzde 12 hisse başına kâr büyümesi ve yüzde 15'in üzerinde maddi özkaynak kârlılığı bekliyor.

Takipteki krediler yüzde 50'den yüzde 2-3'e indi

Dönüşümün en dikkat çekici göstergelerinden biri sorunlu kredilerde yaşandı. Yunanistan'ın finansal krizi sırasında yüzde 50'nin üzerine çıkan takipteki kredi oranları bugün yüzde 2-3 seviyelerine kadar geriledi.

Bankaların aktif kârlılığı yüzde 1,3'e ulaşırken avro bölgesi genelinde bu oran yüzde 0,6 seviyesinde bulunuyor. Sektörde hissedarlara yapılan dağıtımlar da 15 yıllık aranın ardından 2023 kazançlarıyla birlikte yeniden başladı.

Düşük maliyetli fonlama avantajı

J.P. Morgan'a göre Yunan bankalarının önemli avantajlarından biri de fonlama yapısı.

Mevduatlar bankaların yükümlülüklerinin yaklaşık yüzde 80'ini oluştururken avro bölgesi genelinde bu oran yüzde 52 seviyesinde. Kredi-mevduat oranı ise yaklaşık yüzde 60. Mevduatların yaklaşık yüzde 80'inin vadesiz ve tasarruf hesaplarında tutulması bankalara görece düşük maliyetli bir fonlama kaynağı sağlıyor.

Kredilerde güçlü büyüme bekleniyor

J.P. Morgan, kurumsal yatırımlar, Avrupa Birliği Kurtarma ve Dayanıklılık Fonu kaynakları ve konut kredilerindeki kademeli toparlanmanın desteğiyle performans gösteren kredilerde yıllık yüzde 8-10 büyüme öngörüyor. Komisyon gelirlerindeki artış, satın almalar ve sermayenin daha etkin kullanılmasının da bankaların kazançlarını desteklemesi bekleniyor.

Yaklaşık 1 milyar dolarlık fon girişi gündemde

Yunan hisselerinin eylüldeki yeniden dengeleme kapsamında Euro STOXX ve STOXX Europe 600 endekslerine dahil edilmesi de bankacılık sektörü açısından yeni bir katalizör oluşturuyor. Dört sistemik bankanın öne çıktığı değişikliklerle birlikte yaklaşık 1 milyar dolarlık pasif fon girişinin gerçekleşmesi bekleniyor.

Yunanistan'ın Mayıs 2027'ye kadar MSCI gelişmekte olan piyasalar endeksinde kalacak olması ise ülke hisselerinin geçici bir süre hem gelişmiş hem de gelişmekte olan piyasa yatırımcılarının radarında kalmasını sağlayacak.

Yunan banka hisseleri yüzde 41 yükseldi

Güçlü performansın önemli bölümü ise şimdiden fiyatlara yansıdı. Yunan banka hisseleri bu yıl yüzde 41 değer kazanırken Avrupa bankacılık endeksi SX7E'deki yükseliş yüzde 21'de kaldı. Böylece Yunan bankalarının Avrupa'daki büyük rakiplerine karşı uzun süredir taşıdığı değerleme iskontosu önemli ölçüde daraldı.

Buna rağmen sektör, 2028 tahmini kazançlarının yaklaşık 9 katı seviyesinde işlem görüyor. J.P. Morgan'a göre Yunan bankaları, daha hızlı kâr büyümesi beklentisine rağmen benzer Güney Avrupa ile Orta ve Doğu Avrupa bankalarına kıyasla yaklaşık yüzde 10 iskontolu.

J.P. Morgan, Eurobank ve Piraeus'un büyüme, getiri ve değerleme açısından dikkat çekici bir bileşim sunduğunu değerlendiriyor.

Raporda kredi büyümesinin yavaşlaması, marjlardaki baskı, komisyon gelirlerinin beklentilerin altında kalması ve satın almaların entegrasyon süreci ise sektörün başlıca riskleri arasında gösteriliyor.