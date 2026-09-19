Küresel piyasalarda faiz baskısı: Japonya 31 yılın zirvesine çıktı, ABD tahvil faizi yüzde 5’i aştı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Küresel hisse senedi piyasaları, merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına almak için daha şahin bir çizgiye geçmesiyle dalgalı bir haftayı geride bıraktı. Orta Doğu’daki savaşın yedinci aya yaklaşırken sona ereceğine ilişkin işaretlerin sınırlı kalması ve petrolün varil başına 100 doların üzerinde seyretmesi de enflasyon endişelerini canlı tuttu.

Wall Street günü karışık tamamladı

ABD borsalarında S&P 500 ve Nasdaq, günün ilk bölümündeki kayıplarını tersine çevirerek yükselişle kapandı. Dow Jones ise geriledi.

Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,18 düşerken, S&P 500 yüzde 0,17 ve Nasdaq Composite yüzde 0,40 yükseldi. Haftalık bazda S&P 500 ve Dow Jones değer kaybederken Nasdaq haftayı yükselişle tamamladı.

Sektörel olarak teknoloji ve sanayi hisseleri yükselişe öncülük ederken, ham madde, kamu hizmetleri ve gayrimenkul hisselerinde düşüş görüldü.

Avrupa borsalarında yüzde 1,1’lik düşüş

Avrupa hisse senetleri cuma günü yüzde 1,1 gerileyerek haftayı kayıpla tamamladı.

Dünya genelindeki hisseleri izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0,07 yükselmesine rağmen haftalık bazda değer kaybetti.

Mission Wealth Baş Yatırım Sorumlusu Kieran Osborne, piyasaların bundan sonraki dönemde daha yüksek faiz ortamının kalıcı olabileceğini fiyatlamaya başladığını belirtti.

Osborne, Fed’in bir kez daha faiz artırabileceğine açık biçimde işaret ettiğini, dünya genelindeki merkez bankalarının da enflasyonu dizginlemek için benzer bir yol izlediğini söyledi.

Japonya'da faiz 31 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Haftanın dikkat çeken kararlarından biri Japonya Merkez Bankası’ndan (BOJ) geldi. BOJ, politika faizini yüzde 1,25’e yükselterek 31 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

Karar piyasa beklentileriyle uyumlu olmasına rağmen, BOJ yönetim kurulundaki iki üyenin faiz artışına karşı çıkması yen üzerinde baskı yarattı.

Japon yeni dolar karşısında yüzde 0,50 değer kaybederek dolar başına 156,76 seviyesine geriledi. Yen, buna rağmen BOJ’un daha hızlı faiz artıracağı beklentileri ve Japon yatırımcıların sermayelerini ülkeye geri getirmeye başladığına ilişkin ilk işaretlerle eylül ayında yüzde 1,8 değer kazandı.

Fed üç yıl sonra ilk kez faiz artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed) çarşamba günü üç yıl aradan sonra ilk kez faiz artırımına gitti ve enflasyon konusunda daha agresif bir politika duruşuna geçti.

Fed’in hamlesinin ardından yenin dolar karşısındaki haftalık kaybı yüzde 2’ye yaklaştı. Japon para birimi böylece dolar karşısında son iki yılın en kötü haftalık performansına yöneldi.

Sıkılaşma sinyalleri yalnızca ABD ve Japonya ile sınırlı kalmadı. İngiltere Merkez Bankası faizleri değiştirmedi ancak İran savaşının uzaması halinde faiz artırmak zorunda kalabileceğini bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası da bir önceki hafta faiz artırırken daha fazla sıkılaştırmaya ihtiyaç duyulabileceğine işaret etti. Avustralya’nın merkez bankası başkanı ise politika yapıcıların daha önce dikkat çektiği yukarı yönlü enflasyon risklerinden bazılarının gerçekleşmeye başladığını söyledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5'i aştı

Merkez bankalarının sıkı para politikası mesajları tahvil piyasalarına da yansıdı.

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvili faizi hafta içinde yüzde 5’in üzerine çıkarak 2007’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Cuma günü ise 5,73 baz puan artışla yüzde 5 seviyesinde bulunuyordu.

Euro Bölgesi ve İngiltere’de de tahvil faizleri son hafta içinde çok yıllık zirvelere çıktı.

Brent petrol 103,87 dolara geriledi

Enflasyon görünümü açısından yakından takip edilen petrol fiyatlarında cuma günü düşüş yaşandı. Brent petrol vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 1 gerileyerek varil başına 103,87 dolardan kapandı.

Reuters'ın haberine göre Çin'in, son bir haftadaki askeri operasyonlarının ardından Husileri dizginlemesi için Tahran'dan yardım istemesi ve Körfez ülkelerinin petrol sevkiyatı için alternatif güzergâhlar bulabileceğine yönelik beklentiler fiyatları aşağı çekti.

Spot altının ons fiyatı ise yüzde 0,98 yükselerek 4 bin 382,59 dolara çıktı.