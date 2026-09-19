Komşu'da benzin krizi: 50 litrelik depo maaşın yüzde 7.2’sini götürüyor

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Enerji krizinin yeniden gündeme gelmesiyle Yunanistan’da akaryakıt fiyatları kamuoyunun en önemli tartışma başlıklarından biri haline geldi.

Yunanistan’ın akaryakıt sorununu diğer Avrupa ülkelerinden ayıran temel nokta yalnızca pompa fiyatları değil. Ortalama ücretlerin düşük olması, benzin ve motorin maliyetinin hane bütçesi üzerindeki yükünü çok daha ağır hale getiriyor.

Benzinin litresi 2.15 Euro

Avrupa Komisyonu’nun 14 Eylül tarihli Haftalık Petrol Bülteni’ne göre Yunanistan’da benzinin litresi 2.15 Euro (120.72 TL) seviyesinde.

Bu fiyat Avrupa Birliği ortalamasının yaklaşık 9.5 cent üzerinde bulunuyor. Yunanistan, benzin fiyatlarında Danimarka, Hollanda, Almanya, Finlandiya ve Fransa’nın ardından AB ülkeleri arasında altıncı sırada yer alıyor.

Motorinin litre fiyatı ise 2.12 Euro (119 TL). Yunanistan motorin fiyatında AB ülkeleri arasında 12’nci sırada bulunurken, fiyat Avrupa ortalamasının yaklaşık 3.7 cent altında kalıyor.

Bir aylık maaşla 675 litre benzin alınabiliyor

Akaryakıtın vatandaş üzerindeki gerçek yükünü ortaya koyan fark ise ücretlerde görülüyor.

Yunanistan’da ortalama yıllık brüt maaş 17 bin 954 Euro, aylık ortalama ise yaklaşık 1496 Euro seviyesinde.

Fransa’da yıllık ortalama brüt ücret 43 bin 790 Euro, Almanya’da 53 bin 791 Euro, Danimarka’da ise 71 bin 565 Euro.

Bu gelir farkı, bir maaşla satın alınabilecek benzin miktarında belirgin biçimde ortaya çıkıyor. Yunanistan’da ortalama bir aylık maaşla yaklaşık 675 litre benzin alınabiliyor.

Aynı miktar Fransa’da 1200 litreye, Almanya’da 1230 litreye, Hollanda’da 1343 litreye, Finlandiya’da 1.370 litreye ve Danimarka’da 1450 litreye çıkıyor.

50 litrelik depo 108 Euro’ya doluyor

Yunanistan’da 50 litrelik bir otomobil deposunu benzinle doldurmanın maliyeti yaklaşık 108 Euro (6064 TL). Bu tutar, ülkedeki ortalama aylık brüt ücretin yüzde 7.2’sine karşılık geliyor.

Danimarka’da aynı depo daha pahalıya, yaklaşık 128 Euro’ya (7187 TL) doluyor. Buna karşın yüksek gelir nedeniyle bu tutar ortalama aylık ücretin yalnızca yüzde 2.15’ini oluşturuyor.

Avrupa ülkeleri akaryakıt fiyatlarına farklı önlemler aldı

Avrupa Birliği ülkeleri yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı farklı uygulamalara yöneldi.

Malta fiyatları idari olarak dondururken İsveç akaryakıt vergilerini düşürdü. Kıbrıs ve Macaristan özel tüketim vergilerini AB taban seviyesine doğru indirirken Slovenya vergi indirimlerini fiyat düzenlemeleriyle birleştirdi. İspanya ise belirli meslek gruplarına yönelik litre başına 20 cent destek uyguladı.

Yunanistan ise daha dar kapsamlı bir yöntem izleyerek ağırlıklı olarak motorin desteğine yöneldi. Ülkede benzinden alınan özel tüketim vergisi litre başına 70 cent seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, AB’nin 35,9 centlik asgari seviyesinin yaklaşık iki katına karşılık geliyor.

Türkiye’de ise 19 Eylül 2026 itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 80,40 TL. Buna göre 50 litrelik bir depo yaklaşık 4 bin 20 TL’ye doluyor.