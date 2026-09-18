TOKİ’den ev ve iş yeri alanlara müjde: Borçlara yüzde 25 indirim...

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’den konut ve iş yeri alan vatandaşlara yönelik yeni indirim kampanyasını duyurdu. Kurum, borcunun tamamını peşin ödeyen hak sahiplerine yüzde 25 indirim uygulanacağını açıkladı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “TOKİ ile evini, iş yerini alan vatandaşlarımız için indirim kampanyamız başlıyor. Borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşımıza yüzde 25 indirim yapacağız” ifadelerini kullandı.

Başvurular 22 Eylül'de başlayacak

Paylaşılan bilgilere göre kampanya için başvurular 22 Eylül 2026'da başlayacak ve 19 Ekim 2026'ya kadar devam edecek.

Kampanya kapsamında borcunun tamamını kapatmak isteyen hak sahiplerine yüzde 25 indirim uygulanacak.

Borcunun tamamını kapatamayacak vatandaşlar da kampanyadan yararlanabilecek. Buna göre, borç bakiyesinin en az yüzde 25'ini peşin ödeyen hak sahiplerine yaptıkları kısmi ödeme üzerinden yüzde 25 indirim sağlanacak.

Kimler kampanyadan yararlanabilecek?

Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri yine 2025 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla başlamış konut ve iş yeri hak sahipleri yararlanabilecek.

Ancak kalan taksit sayısı 12 aydan daha az olan hak sahipleri kampanya kapsamına alınmayacak.

Başvurular bankalara yapılacak

İndirimden faydalanmak isteyen hak sahipleri, satış işlemlerinin gerçekleştirildiği bankaya başvurarak peşin ödemelerini yapabilecek. Belirlenen başvuru döneminin ardından gerçekleştirilecek borç kapatma veya kısmi ödemelerde ise yüzde 25'lik indirim uygulanmayacak.