SPK fonların tasfiye sürecine ilişkin yol haritasını açıkladı

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyesine karar verilen 131 yatırım fonunun portföylerinin nakde dönüştürülmesi ve yatırımcılara ödeme yapılmasına ilişkin usul ve esasları açıkladı. 131 fonun tasfiye süreci bankalar aracılığıyla yürütülecek. Tera Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerinde Türkiye İş Bankası AŞ görevlendirildi. Diğer altı portföy yönetim şirketinin fonlarına ilişkin süreç Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek.

Tespit aşaması için çerçeve

Belirlenen esasların yürürlüğe girmesini izleyen iki iş günü içinde, tasfiye kapsamındaki her fonun dolaşımdaki toplam katılma payı sayısı ile yatırımcıların hesaplarında bulunan katılma payları karşılaştırılacak.

Merkezi Kayıt Kuruluşu ile görevlendirilen bankalar arasında yapılacak mutabakat kapsamında yatırımcı hesaplarındaki rehin, haciz, tedbir ve diğer kısıtlamalar ile henüz gerçekleşmemiş emirler de tespit edilecek.

Fon portföylerindeki saklamaya konu finansal varlıklar, Takasbank bünyesinde ilgili bankalar adına açılan hesaplarda tutulacak. Fonların repo, ters repo, mevduat, katılma hesabı, kredi ve benzeri işlemlerinden doğan alacak ve borçlarına ilişkin mutabakatın ise SPK kararını izleyen en geç 10 iş günü içinde tamamlanması öngörülüyor.

Fon varlıkları kademeli olarak nakde çevrilecek

Tasfiye kapsamındaki fonların portföylerinde bulunan finansal varlıklar; yatırımcıların menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları dikkate alınarak bankaların belirleyeceği aralıklarla satılacak.

Bankalar, varlığın türüne göre fon hesabına doğrudan satış talimatı verebilecek veya işlemleri bir yatırım kuruluşu aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Vadeli mevduat, katılma hesabı, ters repo ve benzeri belirli bir vadeye bağlı araçlardan elde edilecek tutarlar da vade sonunda fon hesabına aktarılacak. Portföydeki diğer varlıkların satışından sağlanan nakit, ödeme tarihine kadar para piyasası araçlarında değerlendirilebilecek.

Ödemeler yatırımcıların payları oranında yapılacak

Portföy varlıklarının nakde dönüştürülmesiyle elde edilen tutarlar, bankaların hazırlayacağı ödeme planına göre yatırımcılara aktarılacak.

Ödemeler, mutabakatı tamamlanan bireysel saklama hesaplarına, yatırımcıların sahip olduğu fon katılma payları oranında gerçekleştirilecek. Bu nedenle yatırımcılara yapılacak ödemenin tutarı ve zamanı, fondaki varlıkların hangi hızla ve hangi koşullarda nakde çevrilebildiğine göre değişebilecek.

Gerçekleşmeyen iade emirlerine öncelik verilecek

İhbarlı fonlarda 17 Eylül 2026 günü saat 13.30’dan sonra verilen katılma payı iade talimatları ile para piyasası fonlarında gün sonu valör atlama saatinin ardından iletilen talimatlar tasfiye sürecine dahil edilecek.

TEFAS üzerinden verilen ancak gerçekleştirilemeyen satış emirlerinin karşılığı, fon hesabına borç olarak kaydedilecek. Portföy varlıklarının satışından elde edilen nakitle öncelikle bu borçların ödenmesi sağlanacak.

Yeni alım ve iade talimatları gerçekleştirilmeyecek

SPK kararıyla TEFAS’ta alım ve satıma kapatılan fonlarda, kurucu veya diğer dağıtıcı kuruluşlar üzerinden TEFAS dışında verilen katılma payı iade talimatları da gerçekleştirilmeyecek.

Tasfiyesine karar verilen fonlar için 17 Eylül 2026’dan itibaren TEFAS dışındaki dağıtım kanalları üzerinden yeni katılma payı alım veya iade talimatı verilemeyecek.

Bununla birlikte, 17 Eylül 2026 ve öncesinde fon portföylerine ilişkin verilen ancak takası henüz tamamlanmamış varlık ve işlem talimatları olağan süreçleri içinde sonuçlandırılacak.

Tasfiye için üç aylık süre öngörüldü

SPK’nin belirlediği çerçeveye göre fonların mal varlıklarının tasfiyesi, duyuru tarihinden itibaren işleyecek en fazla üç aylık sürenin sona ermesini izleyen ilk iş gününde tamamlanacak.