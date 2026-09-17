Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim'i satın alma hamlesi
Emlak Katılım'ın bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman, büyüme stratejisi kapsamında Katılımevim ve Birevim'in satın alınması için görüşmelere başladı.
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim'i satın almak için harekete geçti.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bankanın bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. ile Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başladı.
Sürecin, şirketin büyüme stratejisi kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ