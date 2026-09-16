Faizler 31 yılın zirvesine çıkabilir! Gözler cuma gününde

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Japonya'da yükselen enerji maliyetleri ve yenin değer kaybı, merkez bankasının yeni bir faiz artırımına gideceği beklentisini güçlendirdi.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ), 18 Eylül Cuma günkü toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1'den yüzde 1,25'e yükseltmesi bekleniyor. Bu adımın atılması halinde faiz, son 31 yılın en yüksek seviyesine ulaşacak.

Son faiz artırımını haziran ayında yapan bankanın kararında, hızlanan enflasyonun yanı sıra beklentileri aşan büyüme verilerinin de etkili olacağı değerlendiriliyor.

Enerji maliyetleri enflasyon baskısını artırıyor

ABD ve İsrail'in İran'la savaşı, enerji fiyatları üzerinden Japonya ekonomisini de etkiliyor. Orta Doğu'daki gerilimin Hürmüz Boğazı'ndan enerji tedarikine ilişkin riskleri artırması, ülkedeki fiyat baskılarını güçlendiriyor.

Japonya'da temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık yüzde 1,9 artışla Aralık 2025'ten bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Ekonomi ise yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,4 büyüyerek öncü tahminleri geride bıraktı.

Bu gelişmeler para politikasında sıkılaşma beklentisini desteklerken, siyasi tarafta büyümeyi destekleme yaklaşımı öne çıkıyor. Başbakan Takaiçi Sanae'nin bu yöndeki gündemini sürdürmesi nedeniyle BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın, başbakanın yakın çevresinden önemli ölçüde baskı görebileceği tahmin ediliyor.

Faiz kararından çok sonraki adımlara ilişkin mesajlar izlenecek

Asya piyasaları analisti Sadi Kaymaz, yaptığı değerlendirmede, BoJ'un 10 aydan kısa sürede üçüncü kez faiz artırmasının muhtemel olduğunu söyledi. Kaymaz'a göre cuma günkü toplantıda asıl önem taşıyan konu, kararın kendisinden çok bankanın bundan sonraki adımlara ilişkin vereceği mesajlar olacak.

Banka üyelerinin faiz artırımlarının hızını ekonomik verilere göre belirleme konusunda uzlaştığını aktaran Kaymaz, mevcut tabloda enflasyonun öne çıktığını belirtti. Çekirdek enflasyonun üst üste ikinci ay hızlanarak yüzde 1,8'e ulaştığını, yılın ikinci yarısında ise yüzde 2,5'i aşabileceğine yönelik tahminlerin bulunduğunu ifade etti.

Kaymaz, nominal ücretlerin yıllık yüzde 4,7, reel ücretlerin de yüzde 2,4 arttığına dikkat çekti. Ancak ücretlerdeki yükselişe rağmen büyümenin bileşenlerinin aynı ölçüde güçlü olmadığını belirterek, "Buna karşın büyüme değişkeni parlak sayılmaz. Kamu harcamaları lokomotif konumunda. Özel sektör sermaye harcamaları ve özel tüketim canlı değil" dedi.

Ocak 2027'ye kadar bir artış daha bekleniyor

Ekonomistlerin büyük çoğunluğunun Ocak 2027'ye kadar ilave bir faiz artırımı öngördüğünü söyleyen Kaymaz, Ueda'nın yakın vadeli adımlara ilişkin kesin bir taahhütten kaçınacağını düşündüğünü belirtti:

"Bu noktada görece hızlı faiz artışlarının Japon sermayesini ülkeye çekebileceğine dikkati çekmek isterim. Genel olarak da BoJ Başkanı Kazuo Ueda'dan cuma günü ekim ya da aralık için art arda adım iması beklemiyorum. Böyle bir taahhüt yen ve tahvil oynaklığını büyütür. O bakımdan temkinli bir Ueda bekliyorum."