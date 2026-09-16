Morgan Stanley, Fed ve ECB için faiz beklentisini sertleştirdi

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Küresel faiz görünümünde enerji fiyatlarının yükselişiyle başlayan değişime Morgan Stanley de katıldı. Banka, ABD Merkez Bankası’nın bugün politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından aralık ayında bir artış daha yapacağını tahmin ediyor.

Morgan Stanley böylece Fed’in mevcut toplantıyla yetineceği beklentisinden uzaklaşırken, Avrupa Merkez Bankası için de daha sert bir para politikası patikası çizmeye başladı.

Fed için ikinci artış aralıkta

Morgan Stanley ekonomistleri, yüksek seyreden enflasyonun Fed’i faiz artışına zorladığı görüşünde. Banka bugün 25 baz puanlık artış beklerken yılın son toplantısında da aynı büyüklükte ikinci bir artış öngörüyor.

Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalması, enerji maliyetlerinin enflasyona yeniden yansıma ihtimali ve ABD ekonomisindeki güçlü talep bankanın tahmin değişikliğinde öne çıkan gerekçeler arasında bulunuyor.

Piyasalar da bugünkü toplantıda 25 baz puanlık faiz artışını büyük ölçüde fiyatlamış durumda.

ECB için de tahmin değişti

Morgan Stanley’nin en dikkat çekici değişikliği Avrupa tarafında geldi. Banka daha önce Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artırım döngüsünün tamamlandığını düşünürken artık aralık ayında 25 baz puanlık yeni bir artış bekliyor.

Bu tahmin gerçekleşirse ECB’nin mevduat faizi yüzde 2,75’e yükselecek.

Banka, Euro Bölgesi ekonomisinin beklenenden dirençli kalmasını ve enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu yeniden besleme riskini bu değişimin temel nedenleri arasında gösteriyor.

Faiz indirimi beklentisi de ötelendi

Morgan Stanley yalnızca kısa vadeli faiz tahminlerini değil, sonraki gevşeme beklentisini de değiştirdi.

Banka ECB’nin önümüzdeki dönemde daha uzun süre yüksek faiz uygulamasını beklerken, 2027 için öngördüğü faiz indirimlerinin sayısını da düşürdü. Yeni tahmine göre ECB’den ancak Aralık 2027’de tek bir faiz indirimi bekleniyor.

Bu değişiklik, birkaç ay önce faiz indirimlerinin konuşulduğu küresel para politikasında yönün yeniden sıkılaşmaya döndüğünü gösteriyor.

Petrol merkez bankalarının hesabını değiştirdi

Orta Doğu’daki savaşın petrol fiyatlarını 100 doların üzerine taşıması Fed ve ECB açısından enflasyonla mücadeleyi yeniden zorlaştırdı.

Enerji fiyatlarının yüksek kalması halinde benzin, ulaşım ve üretim maliyetleri üzerinden tüketici fiyatlarına yeni bir baskı oluşabilecek. Bu nedenle merkez bankalarının daha önce öngörülenden uzun süre yüksek faiz uygulaması ihtimali güçleniyor.

Piyasaların bundan sonraki ana sorusu ise bugünkü Fed artışının ardından aralık ayında gerçekten ikinci bir adım gelip gelmeyeceği olacak.