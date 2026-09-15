Fed faiz kararı bugün mü, yarın mı? Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Fed faiz kararı için heyecan dorukta... Amerikan Merkez Bankası'nın faizleri artırıp artırmayacağı tartışılırken karar tarihi merak ediliyor. Bu sebeple son günlerde artarak devam eden soru "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" oluyor.
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Fed faiz artırırsa piyasalar çöker mi?
Küresel piyasalar Fed'e odaklandı. Piyasada faiz artışına kesin gözüyle bakılırken nihai kararı Fed verecek. Heyecan gittikçe artarken gündemdeki soru "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Amerikan Merkez Bankası faiz kararını 16 Eylül saat 21.00'de açıklayacak. Ardından Fed Başkanı Kevin Warsh aynı gün saat 21.30'da basın toplantısı düzenleyecek.
Faizler artacak mı?
15 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla piyasaların yüzde 89.5'i 25 baz puan faiz artışı bekliyor.
Fed faiz artırırsa piyasalar çöker mi?
Bazı uzmanlara göre olası bir artış durumunda dahi piyasaların dengelenebileceğini savunurken Fed yetkililerinin yapacağı sözlü yönlendirmeler ve enflasyondaki olumlu seyire dair açıklamalar piyasadaki paniği yatıştırmada kritik bir rol oynayacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ